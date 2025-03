Final do Paulista entre Corinthians e Palmeiras terá campanha voltada às mulheres na Arena

O jogo de volta da final do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras, marcado para esta quinta-feira, terá uma campanha voltada às mulheres. O Governo de São Paulo levará o movimento 'São Paulo por Todas' para a Neo Química Arena, sede da partida.

A iniciativa do governo do Estado procura dar visibilidade às políticas públicas voltadas às mulheres nas áreas de segurança, saúde e autonomia financeira, que representam os três pilares do movimento.

A escolha por levar o movimento à Neo Química Arena não foi por acaso. De acordo com uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os casos de agressão física e ameaças contra as mulheres crescem cerca de 20% durante os jogos de futebol.

SEMANA DE DECISÃO! ?? Só mais três dias até ver a #CasaDoPovo cheia novamente pela Fiel!?? ? Evander Portilho / Corinthians#VaiCorinthians#NeoQuimicaArena pic.twitter.com/30zTbiGjCJ ? Corinthians (@Corinthians) March 24, 2025

Um vídeo da campanha 'São Paulo por Todas' será exibido nos telões instalados no campo. Além disso, mensagens da campanha serão veiculadas nas faixas de LED localizadas no entorno do gramado. As mensagens também estarão presentes em outras telas da Neo Química Arena, como as localizadas no acesso ao estádio, banheiros, sala de imprensa, camarotes, elevadores e halls das praças de alimentação.

Corinthians e Palmeiras decidem o título do Campeonato Paulista nesta quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Alvinegro paulista largou em vantagem na decisão ao vencer o jogo de ida, por 1 a 0, no Allianz Parque. Agora, o Timão precisa apenas de um empate para erguer o troféu e colocar um ponto final em um jejum de seis anos sem ganhar taças. Já o Palmeiras quer reverter o resultado para conquistar o tetracampeonato inédito.