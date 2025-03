Filipe Luís na seleção? 'Querem enfraquecer o Flamengo': colunistas debatem

Com Dorival Jr. pressionado às vésperas do clássico contra a Argentina, Filipe Luís é o nome certo para assumir a seleção brasileira em caso de troca de comando? No Posse de Bola, os colunistas Juca Kfouri e Mauro Cezar Pereira divergiram sobre a questão.

Juca afirmou que o técnico de 39 anos é a "bola da vez". Para Mauro Cezar, porém, há quem peça Filipe na seleção para enfraquecer o Flamengo — onde o treinador tem três títulos com uma derrota no cargo.

Juca Kfouri: Filipe Luís é a bola da vez na seleção

Acho que a tendência é essa campanha crescer, de Filipe Luís na seleção, porque o Flamengo está jogando o futebol mais próximo do que a gente gosta, o discurso dele é o mais próximo do que a gente gosta, a coerência dele é a mais próxima do que a gente gosta, então acaba sendo a bola da vez. Embora pensar que na mesma Eliminatória o Brasil parta para um quarto treinador dá a medida da gestão Ednaldo Rodrigues.

O Ancelotti não vem, o Pep Guardiola também, qual é a solução? Será que o Ednaldo vai tentar buscar um novo treinador? Se tentar, obviamente a bola da vez é o Filipe Luís, por mais que os torcedores do Flamengo, com toda razão, odeiem essa ideia.

Quem torce para times bem-sucedidos com treinador e já viu o treinador indo para a seleção brasileira sabe do que eu estou falando. Os corintianos, por exemplo, lamentaram quando Vanderlei Luxemburgo, Carlos Alberto Parreira, Mano Menezes e Tite foram tirados do Corinthians. Vamos ver se chegou a hora do Flamengo.

Juca Kfouri

Mauro Cezar: Pedem Filipe na seleção para enfraquecer o Flamengo

Chegar a hora do Flamengo já chegou há muito tempo — o Flamengo é o time que mais perde jogadores [por lesão] em época de seleção: Pedro e agora Gerson e Arrascaeta. É impressionante, não é o caso do Juca porque o Juca está acima disso, mas tem muita gente fazendo esse lobby porque quer enfraquecer o Flamengo.

Gente que eu já vi falando que o Filipe Luís é jovem, é precoce. Agora não, tem que ser o Filipe Luís, que não disputou nenhum jogo da Libertadores à frente de clube algum e pegou um rabicho do Campeonato Brasileiro. É muito curioso isso.

A seleção brasileira precisa de um técnico estrangeiro, com outra visão. Não sabemos o que é o Filipe Luís selecionador, montando um time com períodos curtíssimos de treino. Tudo que ele faz no Flamengo é o que ele está treinando, poupa jogadores, colocou reservas no começo da temporada, colocou os garotos para jogar. Então se o time tem saída de bola e tudo mais, é porque ele treina aquilo todo santo dia. Na seleção não tem isso, é outro tipo de trabalho.

Mauro Cezar

'Cristiano Ronaldo é o anti-Neymar', afirma Arnaldo Ribeiro

De vilão a herói na classificação de Portugal na Liga das Nações, Cristiano Ronaldo continua sendo decisivo aos 40 anos e se tornou um exemplo de "anti-Neymar", afirmou Arnaldo Ribeiro.

Vou fazer um destaque particular para o Cristiano Ronaldo, que não foi perfeito, falhou no pênalti, mas já fez mais de 900 gols também, fez gol [contra a Dinamarca] e vai continuar fazendo.

O Cristiano Ronaldo é o anti-Neymar -- ele está em todas. Ele está sempre, continua fazendo coisas importantes e foi participativo na classificação de Portugal para a semifinal contra a Alemanha.

Arnaldo Ribeiro

