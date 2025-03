Ferrari admite erro e explica desclassificação de Leclerc e Hamilton no GP da China de F-1

A Ferrari se pronunciou oficialmente após a desclassificação de Charles Leclerc e Lewis Hamilton no Grande Prêmio da China, realizado no último fim de semana em Xangai. Em comunicado divulgado, a equipe italiana reconheceu as irregularidades encontradas durante a inspeção técnica da FIA e afirmou que irá revisar seus procedimentos para evitar novos erros no futuro.

De acordo com a escuderia, as infrações ocorreram por motivos distintos em cada carro. No caso de Leclerc, que terminou a prova em quinto lugar antes da desclassificação, o monoposto estava um quilo abaixo do peso mínimo exigido. A equipe atribuiu a irregularidade ao elevado desgaste dos pneus, consequência de uma estratégia de apenas uma parada nos boxes. "Charles estava em uma estratégia de parada única e isso significava que o desgaste do pneu era muito alto, fazendo com que o carro estivesse abaixo do peso", explicou o comunicado.

Já no carro de Hamilton, que cruzou a linha de chegada em sexto lugar, a irregularidade foi relacionada ao desgaste excessivo da prancha localizada na parte inferior do veículo. Segundo a Ferrari, o erro foi causado por um cálculo incorreto do consumo, levando a uma margem de desgaste 0,5 mm abaixo do permitido. "Julgamos mal o consumo por uma pequena margem", acrescentou a equipe.

A escuderia destacou que não houve qualquer intenção de obter vantagem competitiva com as irregularidades e garantiu que as falhas serão analisadas em detalhes. "Aprenderemos com o que aconteceu e nos certificaremos de não cometer os mesmos erros novamente. Claramente, não é assim que queríamos terminar nosso fim de semana do GP da China, nem para nós mesmos, nem para nossos fãs", afirmou a Ferrari em sua nota oficial.

A desclassificação dos dois pilotos custou pontos preciosos à equipe no Campeonato de Construtores. Leclerc perdeu 10 pontos, enquanto Hamilton teve oito pontos retirados. No total, a Ferrari deixou de somar 18 pontos na tabela, em um ano em que a disputa com Red Bull, McLaren e Mercedes promete ser acirrada até o fim da temporada.

Mesmo com os 12 pontos conquistados no Sprint de sábado, a Ferrari agora ocupa a quarta posição no Campeonato de Construtores, 61 pontos atrás da McLaren e 40 de desvantagem em relação à Mercedes. Os pilotos voltam à pista no fim de semana do dia 6 de abril para o Grande Prêmio do Japão, no circuito de Suzuka.