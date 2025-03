Ex-campeão do UFC desabafa às vésperas de julgamento por tentativa de homicídio

O futuro de Cain Velasquez deve ser definido nesta segunda-feira (24). Afinal de contas, esta é a data programada do julgamento do veterano, acusado de tentativa de homicídio. Prestes a se deparar com a sentença final no Tribunal de Justiça de Santa Clara, em San Jose, na Califórnia (EUA), o ex-campeão peso-pesado do UFC - até então discreto sobre o episódio - quebrou o silêncio e desabafou sobre o caso às vésperas de sua iminente sentença.

Em recente participação no 'Kyle Kingsbury Podcast', Cain se mostrou arrependido de sua conduta, alegando que 'fazer justiça com as próprias mãos' é um erro grave. Após já ter tido a experiência de ficar oito meses preso por conta do episódio, até ter direito à fiança estabelecido, o ex-astro do Ultimate destacou que está disposto a acatar qualquer que seja a decisão do Tribunal. Dado à magnitude do caso, Velasquez pode receber uma pena longa.

"O que posso dizer é que a forma que lidei com as coisas não foi a forma (certa) a se fazer. Não podemos colocar a lei em nossas próprias mãos. Já me declarei culpado, então vou receber uma sentença (segunda-feira). Sei o que fiz e sei que foi muito perigoso para outras pessoas, sabe? Não só as envolvidas no caso, mas pessoas inocentes. Compreendo o que fiz e estou disposto a fazer tudo que for preciso para pagar por isso. O que quer que o Tribunal considere correto, aceitarei de cabeça erguida, sem jogar o 'jogo da culpa'. Fui eu que fiz aquilo e reagi daquela forma", frisou o ex-lutador do Ultimate.

Relembre o caso

Preso em fevereiro de 2022, Cain foi acusado de tentativa de homicídio, dentre outros crimes, após supostamente se envolver em uma perseguição de carro em alta velocidade e disparar vários tiros em um veículo contendo Harry Goularte, acusado de abusar sexualmente de seu filho de, na época, apenas quatro anos, em uma creche. Um dos disparos acabou acertando o padrasto do alvo original, Paul Bender, resultando em um ferimento no braço.

Após oito meses detido na prisão, Velasquez teve o direito à fiança concedido e estabelecido em 1 milhão de dólares (R$ 5 milhões na cotação da época). Após pagar a multa, em novembro de 2022, o ex-campeão do UFC foi liberado e passou a responder o processo em liberdade, de sua casa. Após ser solto, o veterano de 42 anos já participou, inclusive, de eventos pontuais na função de corner - mediante a liberação prévia da Justiça.

No entanto, apesar de responder sobre o caso em liberdade, o drama de Velasquez pode aumentar significativamente no Tribunal. Afinal de contas, caso seja considerado culpado no julgamento por tentativa de homicídio, o peso-pesado pode pegar uma pena pesada e, de acordo com o código penal da Califórnia, amargar uma longa sentença na prisão.