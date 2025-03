Cain Velasquez é condenado a cinco anos de prisão por tentativa de homicídio

Após um longo processo judicial, Cain Velasquez foi julgado e declarado culpado por tentativa de homicídio, entre outros crimes, nesta segunda-feira (24). Presente no Tribunal de Justiça de Santa Clara, em San Jose, Califórnia (EUA), para ouvir sua sentença final, o ex-campeão dos pesos-pesados do UFC foi condenado a cinco anos de prisão. No entanto, a pena poderá ser reduzida pelo período já cumprido em detenção.

A notícia foi divulgada em primeira mão pela emissora NBC Bay Area e confirmada pelos sites MMA Junkie e MMA Fighting. Após ouvir as partes envolvidas, coube ao juiz Arthur Bocanegra proferir o veredito. Os promotores do caso pleiteavam uma pena de 30 anos a prisão perpétua para Velasquez, enquanto a defesa do ex-campeão buscava um acordo para sua liberdade condicional.

Consciente de sua postura durante o episódio, como revelou em um recente desabafo, Cain não contestou nenhuma das acusações contra ele. Antes mesmo de ouvir a sentença final nesta segunda-feira, o veterano admitiu que aceitaria qualquer tipo de pena definida pelo Tribunal. Considerando o pior cenário, o desfecho do julgamento pode ser visto como brando para o ex-campeão do Ultimate.

Embora tenha sido considerado culpado e condenado a cinco anos de prisão, Velasquez deve cumprir, na prática, menos da metade de sua sentença. Isso porque o peso-pesado recebeu crédito pelo tempo já cumprido durante o julgamento do caso. Assim, as projeções indicam que Cain provavelmente ficará preso por cerca de dois anos, até o início de 2027.

Relembre o caso

Preso em fevereiro de 2022, Cain foi acusado de tentativa de homicídio, entre outros crimes, após, supostamente, se envolver em uma perseguição de carro em alta velocidade e disparar vários tiros contra um veículo contendo Harry Goularte, acusado de abusar sexualmente de seu filho, na época com apenas quatro anos, em uma creche. Um dos disparos atingiu o padrasto do alvo original, Paul Bender, causando um ferimento no braço.

Após oito meses detido, Velasquez teve direito à fiança, fixada em 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5 milhões na cotação da época). Após pagar o valor, em novembro de 2022, o ex-campeão do UFC foi liberado e passou a responder ao processo em liberdade. Durante esse período, o veterano de 42 anos chegou a participar de eventos esportivos, atuando como assistente técnico, mediante autorização da Justiça.

Legado no UFC

Aos 42 anos e já aposentado das competições de MMA, Velasquez é considerado um dos pesos-pesados mais dominantes de todos os tempos. O americano estreou no UFC em 2006, onde conquistou o título da categoria duas vezes (em 2010 e 2012). Entre suas vitórias mais importantes estão as conquistas sobre Antônio 'Pezão' (duas vezes), Ben Rothwell, Brock Lesnar, Cheick Kongo, Junior 'Cigano' (duas vezes), Rodrigo 'Minotauro' e Travis Browne. Após se afastar das artes marciais mistas em 2019, o veterano decidiu se aventurar no pro-wrestling.