Equipe brasileira de vela se prepara para estreia histórica no Rio de Janeiro

No último final de semana, o Mubadala Brazil SailGP Team encerrou a sua participação no Oracle San Francisco Sail Grand Prix. Está é a segunda etapa de uma série de competições nos Estados Unidos e a quinta parada do Rolex SailGP Championship 2025, o principal torneio de velocidade de barcos à vela do mundo.

Entre os dias 3 e 4 de maio, o Rolex SailGP Championship 2025 marcará a sua estreia no Brasil e na América do Sul. Também será a primeira vez que o Mubadala Brazil SailGP competirá em águas brasileiras e diante da sua torcida.

O Mubadala Brazil SailGP Team representa o Brasil na elite global da vela como a primeira equipe a competir no SailGP.

A equipe de Martine Grael, primeira mulher capitã da competição, competiu durante dois dias na Baía de São Francisco, na Califórnia. Agora, volta as suas atenções para a estreia do campeonato no Brasil, algo inédito e esperado pelos atletas.

No último sábado, nas três primeiras corridas, o Brasil ficou em décimo, sétimo e 11º lugares, respectivamente. Já na quarta corrida, o Mubadala Brazil SailGP Team conquistou a sexta posição, o seu melhor desempenho. Terminou o dia na décima colocação na classificação geral.

"Esta é uma ótima raia de corrida. Embora não tenhamos tido um dia tão incrível, é muito bom velejar quando o vento está mudando de direção e há muitos desafios, isso sempre compensa a diversão. Sempre que você sente que está sendo desafiado, você sente que está no seu melhor", comentou Martine sobre a experiência na Baía de São Francisco.

O time brasileiro conquistou o sexto lugar na primeira corrida de domingo. Na sequência, ficou em nono na segunda regata e em quarto na última corrida do dia.

Somando 24 pontos, o desempenho nos Estados Unidos garantiu o 9º lugar no ranking final, à frente de equipes tradicionais como Alemanha, Estados Unidos e Dinamarca. As primeiras posições foram ocupadas por Espanha, Canadá e Austrália.

"Foi uma etapa de muito aprendizado e crescimento para nós. Conseguimos melhorar nossa colocação e pontuação, e agora estamos muito animados para competir em casa, diante da torcida brasileira, algo que será inesquecível para nossa equipe", afirmou a capitã.

Marco Grael, irmão de Martine e experiente no esporte, ressaltou a importância do Brasil sediar uma competição como o SailGP para o país. "Hospedar uma competição de vela como essa, com a estrutura de megaevento, é um marco para qualquer cidade - incluindo a nossa, que já recebeu os Jogos Olímpicos e Pan-Americanos, por exemplo".

"O Brasil é um país que tem tradição neste esporte e espero que a etapa no Rio faça com que a vela alcance ainda mais pessoas, que inspire novos atletas e que faça o público carioca e brasileiro se apaixonar", completou.