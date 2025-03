Endrick fica no banco de novo na seleção, e Dorival explica o motivo

Endrick ficará no banco da seleção brasileira mais uma vez. Convocado só depois do corte de Neymar, ele não entrou em campo contra a Colômbia — apesar de sete alterações feitas pela seleção — e também começa entre os reservas contra a Argentina. O técnico Dorival Júnior explicou como vê o atacante do Real Madrid atualmente e por que não tem usado tanto ele.

Dorival, primeiro, abordou questões individuais do ex-atacante do Palmeiras:

"Primeiro: nos minutos de convocações, o que falamos é que um fatos é que um atleta ou outro não tem minutagem tão alta dentro das equipes. Segundo ponto: Endrick tem sido acompanhado e muito. Tive uma viagem de duas horas e meia com o Ancelotti na última viagem, falamos de muitos assuntos, mas principalmente do momento do Endrick. Tem evolução muito grande do que víamos há um ano, o trabalho no Palmeiras foi muito bem feito. É uma nova etapa, muito mais maduro, é natural. Se ele ficasse no país já teria evolução diferente. Chama a atenção em todos os treinos, é questão de tempo".

Depois, citou o lado coletivo para o que quer da seleção:

"Temos que valorizar mais a posse, por isso características do João Pedro e Matheus Cunha, para rodar mais o lado de campo. Com a qualidade que temos, nas individualidades possamos tirar proveito. Precisamos nesse momento ter mais posse, verticalizamos muito os jogos. Temos possibilidade de chegada bem rápida, criamos muito, ainda bem, mas a partir do instante em que busquemos regularidade maior, tiraremos muito mais proveito".

Em entrevista a Romário, Endrick citou que um dos medos atuais é ficar fora da Copa do Mundo.

Para encarar a Argentina, a formação ofensiva do Brasil será Raphinha, Rodrygo, Vini Jr. e Matheus Cunha. Quem perdeu espaço em relação ao jogo contra a Colômbia foi João Pedro. Mas nem assim Endrick entrou nos planos iniciais.