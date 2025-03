Miami tem queda de favoritos do top 10 e Fonseca incorporando o 'azarão'

Metade dos tenistas do top 10 mundial já se despediu antes das oitavas do Masters 1000 de Miami enquanto João Fonseca abraça o espírito de "azarão" ocupando a 60ª posição: a pressão é de quem está no topo do ranking.

Debandada de favoritos?

Alcaraz (#3), Draper (#7), Medvedev (#8), Rublev (#9) e Tsitsipas (#10) caíram cedo no torneio, e o nº1 Sinner está fora por doping. Restam, portanto, apenas quatro remanescentes do top 10: Zverev, Fritz, Djokovic e Ruud, em ordem.

Outros dois favoritos ainda podem ser eliminados na terceira rodada. Zverev encara o australiano Thompson (#37), e Fritz duela com o canadense Shapovalov (#28) nesta segunda.

Carlos Alcaraz foi derrotado por David Goffin (#55) na segunda rodada em Miami Imagem: Frey/Getty

Não resta mais nenhum dos quatro semifinalistas de Indian Wells, No início de março, Rune, Medvedev e Draper e Alcaraz chegaram à penúltima fase do outro Masters 1000 disputado nos EUA, e agora não estão mais no páreo.

João sem pressão

O carioca de 18 anos já despachou um top 20 e mostrou que está "leve" em Miami: "Não tem pressão do meu lado". Após se vingar da derrota na Copa Davis e bater o francês Ugo Humbert, João disse que encarou a revanche sem qualquer peso em seus ombros por ser mais novo e por estar abaixo do adversário no ranking — ele entrou no torneio como 60º do ranking.

Sou o mais novo, ele [Ugo] teve a pressão, ele é o top. Tentei fazer meu jogo, não tem pressão do meu lado e foi com essa cabeça que entrei. Estou feliz com a forma que encarei mentalmente. Acho que o começo do jogo é o mais importante, onde ambos estão um pouco mais nervosos. E consegui não demonstrar esse nervosismo, ser rápido de perna, soltando o ar, sendo agressivo, mostrando postura. Feliz com a forma que saquei também.

Fonseca, após avançar à terceira fase

João Fonseca comemora após vencer Ugo Humbert na 2ª rodada do Masters 1000 de Miami Imagem: Rich Storry/Getty

O fenômeno brasileiro encara agora o australiano Alex De Minaur, número 11 do mundo, em busca da vaga nas oitavas. A partida será disputada no Stadium, quadra principal do torneio, a partir das 20h (de Brasília).

Se conseguir vencer, Fonseca também será um underdog na próxima fase. O possível adversário seguinte sairá do embate entre o italiano Matteo Berrettini (#30) e o belga Zizou Bergs (#51). Ambos estão acima do brasileiro na lista da ATP.

Fonseca demonstra uma mentalidade de "azarão" após já ter sofrido com o nervosismo causado pela sua ascensão meteórica. No Rio Open, o carioca entrou com contornos de favorito na estreia mesmo enfrentando um rival mais bem colocado do que ele no ranking. O francês Alexandre Muller estava oito colocações à frente e aplicou uma frustrante derrota ao brasileiro. A mudança de pensamento mostra a evolução da jovem promessa em apenas um mês.