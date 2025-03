Dorival explica pouca minutagem de Endrick na Seleção Brasileira

Apesar de ser uma das maiores promessas do futebol mundial, o atacante Endrick tem pouca minutagem na Seleção Brasileira. O jogador do Real Madrid tem problemas para disputar posição com Kylian Mbappé no clube espanhol e, consequentemente, tem sido preterido pelo técnico Dorival Júnior. Por sua vez, o treinador afirmou que o jovem de 18 anos sempre é observado por sua comissão.

"Estamos acompanhando o Endrick sempre. Ele está em uma evolução muito grande. O trabalho com ele no Palmeiras foi bem realizado, ele está muito maduro. Tem um ano de Europa e isso ajuda. Tudo é questão de tempo. Temos que valorizar muito a nossa posse, melhorar essa questão. Por isso, um João Pedro, um Matheus (Cunha) estão sendo titulares", afirmou o técnico.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Endrick ? (@endrick)

O atacante se mostrou preocupado com as poucas chances e revelou em entrevista à Romário TV que tem medo de não estar presente na Copa do Mundo de 2026.

"Eu tenho medo de não estar na Copa, creio que você (Romário) passou por isso também. Eu tenho esse medo, porque é um sonho meu, eu quero estar na Copa e eu quero ajudar o Brasil a conquistar o sexto título. É muito difícil você estar no maior clube do mundo, com os maiores jogadores, onde você não pode ter a oportunidade de estar jogando, mas sempre que está jogando está mostrando seu trabalho para a Seleção", disse Endrick.

Nesta temporada pelo Real Madrid, Endrick possui 28 jogos disputados e seis gols marcados. Pela Seleção, o atacante esteve em campo 13 vezes e marcou em três ocasiões.

Brasil e Argentina se enfrentam nesta terça-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. A partida é válida pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.