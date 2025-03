Dorival anuncia novidades na Seleção para enfrentar a Argentina; veja provável escalação

Um dos principais clássicos do futebol mundial está se aproximando. Nesta terça-feira, Brasil e Argentina se enfrentarão em Buenos Aires, lutando para encaminhar de vez uma vaga na Copa do Mundo de 2026.

Com a relação ao duelo diante da Colômbia, Dorival Júnior terá de fazer mudanças. Quatro atletas foram substituídos no elenco, por suspensões e lesões. O treinador convocou quatro novos jogadores e indicou as modificações que fará na equipe titular.

"Temos mudanças necessárias e definidas, mas estamos fazendo duas para a partida em si. O Matheus Cunha assumirá o lugar do João Pedro, além de Wesley no lugar do Vanderson", declarou Dorival, durante a coletiva de imprensa.

VAMOS PRA CIMA! ??? A Seleção Brasileira foi a campo na tarde de sábado (22), dois dias após a vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia. A atividade aconteceu no Mané Garrincha, em Brasília, onde Raphinha e Viniciurs Jr. marcaram os gols da vitória. A Amarelinha ainda terá dois... pic.twitter.com/wUeg6gV01a ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 23, 2025

O goleiro Alisson e o volante Gerson (lesão), além de Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães (suspensos), atuaram como titulares contra a Colômbia, mas não estarão disponíveis. A tendência é que Bento e Murillo entrem na defesa, além de Joelinton e André no meio-campo.

Com isso, com seis mudanças, a provável escalação do Brasil para o duelo contra a Argentina é: Bento; Wesley, Marquinhos, Murillo e Guilherme Arana; Joelinton e André; Raphinha, Rodrygo e Vinicius Júnior; Matheus Cunha.

Brasil e Argentina se enfrentam nesta terça-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. A partida é válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas.