Dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço revela promessa de Gabigol para o Brasileirão

Em dia de eleições para a presidência da CBF, Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, falou rapidamente com a imprensa na sede da entidade e revelou que Gabigol lhe fez uma promessa para o Campeonato Brasileiro. O atacante garantiu ao empresário que faria 20 gols nesta edição da competição.

"Eu tenho plena confiança nele, esperança de que ele vai dar o retorno. O Gabriel é um cara bacana, está engajado, e eu estou esperando que ele dê muito gol. Ele me prometeu fazer 20 gols no brasileiro, viu?", disse Pedrinho.

Na última edição do Brasileirão, Gabriel Barbosa marcou apenas quatro gols em 19 jogos disputados.

Em seu primeiro ano como jogador da Raposa, Gabigol acumula sete partidas e cinco gols marcados. Apesar dos bons números, o atacante vem sendo muito contestado por parte da torcida, especialmente por conta de gols perdidos em jogos decisivos da equipe mineira até o momento.

O ídolo do Flamengo foi contratado pelo Cruzeiro no início deste ano, após ficar livre no mercado sem acordo de renovação com o Rubro-Negro.

O clube mineiro estreia no Campeonato Brasileiro neste sábado, quando recebe o Mirassol, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão.