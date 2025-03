Danilo relembra ensinamentos de Guardiola e destaca aspecto mental no futebol: "Sofri lavagem cerebral"

Danilo, atual zagueiro do Flamengo, relembrou o período em que foi treinado por Pep Guardiola no Manchester City e afirmou que sofreu uma "lavagem cerebral" do treinador.

"Pep Guardiola educa seus jogadores. Isso é o mais importante no trabalho dele. Ele faz com que todos os jogadores pensem sobre o futebol da mesma forma. Tempo, espaço, movimento, posse de bola, cuidar da bola", disse em entrevista ao jornal The Guardian, da Inglaterra.

O defensor foi treinado pelo espanhol entre 2017 e 2019. Com o técnico, conquistou duas Premier League e uma Copa da Inglaterra.

"Ele faz você entender os espaços no campo como nenhum outro treinador e vive o jogo emocionalmente como nenhum outro treinador. Sofri uma lavagem cerebral de Guardiola, mas de uma maneira boa. Foi como se eu estivesse na universidade. O que vivi com ele me permitiu elevar meu nível e manter esse nível até hoje. Percebi que jogava futebol de uma maneira completamente errada. Se eu o tivesse encontrado antes, ele teria facilitado muito a minha vida.", relatou.

Danilo também falou muito sobre o aspecto mental dos jogadores. O defensor ressaltou que os atletas vivem em constante pressão e que muitas vezes a vitória é um alívio para eles.

"Temos que lembrar que o futebol é cíclico. Essa queda de desempenho é natural (com a idade). Você também tem que olhar para o aspecto mental. Quando falo sobre idade, não é nem mesmo o físico. É a experiência de estar sob tanta pressão por tantos anos, a pressão de vencer e vencer o tempo todo. Quando você perde, a sensação é que tudo deu errado e você se sente incapaz. Por isso, quando você vence, só sente alívio", refletiu.

O experiente zagueiro também trouxe a questão das redes sociais à tona, destacando que a internet é um ambiente tóxico.

"Por mais que a gente diga que não se importa com essas coisas, somos seres humanos, afinal. Queremos ser aceitos pelas pessoas, receber feedbacks positivos. Ninguém quer feedback negativo. E as redes sociais são um ambiente tóxico em todos os níveis. O Real Madrid foi o auge desse problema porque é o maior clube do mundo. Eu sofri muito a ponto de procurar ajuda psicológica. Houve momentos em que parecia que eu não conseguia mais lembrar como jogar futebol. A crítica estava realmente me machucando. Eu era um completo refém da crítica, das redes sociais, de tudo", concluiu.

Com passagens por Santos, Porto, Real Madrid, Manchester City e Juventus, Danilo foi contratado pelo Flamengo em janeiro deste ano para substituir Fabrício Bruno. Com o Rubro-Negro, o veterano já realizou cinco partidas, com uma assistência, além de dois títulos, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca.