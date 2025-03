Corinthians ignora afastamento e mantém Marcelo Mariano ativo e presente na rotina da diretoria

Em tese, o cargo de diretor administrativo do Corinthians está desocupado desde o dia 16 de janeiro, quando o clube, em nota oficial, comunicou o afastamento de Marcelo Mariano. Mas, na prática, Marcelinho, como é conhecido, continua ativo, participante e presente na rotina da diretoria liderada pelo presidente Augusto Melo, apesar de não ter acontecido nenhuma divulgação oficial sobre o retorno daquele que já chegou a ser intitulado como "CEO" (Chief Executive Officer) da atual gestão.

Marcelo Mariano tem participado de discussões em grupos de WhatsApp de departamentos da diretoria; tem frequentado a Neo Química Arena com credenciamento liberado pela gestão e circulado em ambientes restritos; tem frequentado, a trabalho, o prédio administrativo do clube, que fica dentro do Parque São Jorge; tem acompanhado a cúpula corintiana em eventos, como há duas semanas, no Morumbis, na final da Supercopa do Brasil feminina.

A Gazeta Esportiva procurou pelo Corinthians e por Marcelo Mariano para que ambos pudessem explicar e se manifestar sobre as afirmações trazidas pela reportagem. Tanto o clube, por meio de sua assessoria, como Marcelinho não negaram as afirmações listadas pela Gazeta.

"O Marcelo Mariano faz parte do Conselho Deliberativo do Corinthians", respondeu o clube, em linha semelhante à resposta enviada por Marcelinho. "Sou conselheiro, sócio do clube e corinthiano", disse ele.

ENTREVISTA REVELA ROTINA



A Gazeta Esportiva entrevistou, na última sexta-feira (21), uma pessoa que trabalha para o Corinthians, com ações diretamente ligadas ao alto escalão da gestão. Esta entrevista durou cerca de 15 minutos e foi gravada, com áudio e vídeo. A identidade e o cargo da pessoa entrevistada serão mantidos em sigilo para que a segurança e o emprego desta pessoa não sofram qualquer ameaça. Para esta entrevista, a reportagem usará o nome fictício "Victoria" para se referir à pessoa entrevistada.

Inicialmente, a Gazeta buscou confirmações sobre o fato de Marcelo Mariano ter regressado ao trabalho no Corinthians.

"Ele voltou à ativa, tem frequentado o clube. Não digo no CT, mas na Arena e no clube, ontem mesmo ele esteve com um pessoal lá (no Parque São Jorge), está ativo, sim, voltou ao normal", garantiu Victoria, antes de lembrar que dentro do prédio do Parque São Jorge a entrada acontece apenas mediante ao cadastro por reconhecimento facial.

"Ele trafega por lá, pelos andares. São só os funcionários que têm a facial para entrar nos departamentos. E ele, como diretor administrativo, creio que ele tem a facial e entra ali, normal. Não é frequentado por associados, nada. É só diretoria mesmo ali".

Segundo Victoria, o simples fato de Marcelo Mariano ser membro do Conselho Deliberativo não daria a ele permissão para entrar no prédio que funciona como QG da gestão.

"Nenhum conselheiro tem a facial lá. Isso aí é para funcionários (...) Imagina todos os conselheiros? Não é assim (...) Vou dar um exemplo aqui: Jorginho (Jorge Nakhoul) é representante da Kasinski (patrocinadora do clube), é conselheiro e não tem livre acesso como o Marcelinho tem".

Mais do que ter acesso livre, Marcelo Mariano está liderando ações internas. Muitas dessas ações precisam ser validadas ou aprovadas com o ex-diretor administrativo antes de serem colocadas em prática pelo clube.

"Sim, porque não tem como não respeitar o cara. 'Ah, não vou respeitar, não vou acatar o que você está falando'. Não tem como fazer isso, não tem como não dar ouvidos. Ontem, ou anteontem, ele conversou com uma funcionária, sentou, normal, como diretor, como ele sempre fez".

"Algumas pessoas falam 'preciso ver com o Marcelinho, preciso validar com o Marcelinho', as pessoas ainda têm esse respeito e essa hierarquia".

"Acima dele é o presidente. Não tem outra pessoa. Muitas coisas, a gente valida com o Cascone (diretor jurídico) também, mas, enfim, tem coisa que é Marcelinho. De tanto que ele tem frequentado, a gente não sabe se ele está afastado ou não. A gente acha que não, ele está lá, algumas coisas ali ele tem que validar, ele tem que saber".

"Houve esse bate-papo entre a gente. 'Ué, está afastado ou não está?' E a gente toca o barco, não pode parar. Desde o momento que ele voltou a frequentar lá, nós pensamos 'então, ele está ativo, está normal'. Não há constrangimento. Normalizou. A gente respeita".

Na Neo Química Arena, o processo é o mesmo. Marcelo Mariano tem recebido credencial para circular livremente pelo local e, segundo o depoimento de Victoria, tem se reunido com Márcio de Luna, gerente geral, e Lúcio Blanco, gestor da Arena, inclusive em dias de jogos.

"Ele (Marcelinho) senta lá com o Lúcio, com o Márcio, direto. Senta, troca ideia, vai lá no administrativo, fica lá discutindo. É uma figura importante lá".

A Gazeta perguntou à Victoria se há alguma possibilidade do presidente Augusto Melo não ter ciência das ações e da presença de Marcelo Mariano na rotina administrativa do clube.

"Não, impossível. Não tem como. O cara está andando lá, frequentando, o presidente sabe de tudo, as pessoas veem. As pessoas falam 'o Marcelinho está aí'. Não creio que seja surpresa para o presidente, não".

"Acho que ele já tem (autorização), não precisa nem da autorização. O presidente dá essa autonomia para ele. Ele está lá, trabalhando, é isso", concluiu

MORUMBIS E WHATSAPP



No último dia 15 de março, o Corinthians disputou a final da Supercopa do Brasil feminina, no Morumbis, contra o São Paulo. Após a derrota das Brabas, nos pênaltis, Marcelo Mariano foi visto e fotografado pela reportagem da Gazeta Esportiva enquanto perguntava a um segurança sobre qual caminho deveria tomar para chegar ao local onde havia deixado o próprio carro.

Reportagem da Gazeta Esportiva flagrou Marcelo Mariano no Morumbis após a final da Supercopa do Brasil feminina

Além de frequentar e trabalhar no prédio administrativo do Parque São Jorge e de acompanhar a cúpula corintiana em jogos na Neo Química Arena e como visitante, Marcelo Mariano também não deixou de participar, ativamente, de tratativas em diferentes grupos da gestão no WhatsApp, conforme prints colhidos em diferentes períodos pela reportagem. Neles, Marcelo Mariano acerta detalhes com outros dirigentes, opina e faz pedidos a funcionários.

MARCELINHO E VAIDEBET



A pressão em cima de Marcelo Mariano aumentou e se tornou insustentável a partir da revelação da participação direta dele em reuniões com representantes da VaideBet, que em depoimentos à Polícia, afirmaram desconhecer Alex Fernando André, conhecido como Alex Cassundé, como intermediário do negócio com o clube. A Gazeta Esportiva, no dia 10 de janeiro, publicou uma entrevista exclusiva com Toninho Duettos, sócio do cantor Gusttavo Lima, que reivindicou a ele a autoria da intermediação entre VaideBet e Corinthians, de novo, com ampla participação de Marcelinho.

Seis dias após a publicação da matéria da Gazeta, o Corinthians, em nota oficial, comunicou o afastamento de Marcelo Mariano do cargo. A decisão aconteceu após forte pressão dos aliados de Augusto Melo, pois o presidente teria de enfrentar no dia 20 de janeiro uma reunião no Conselho Deliberativo em que a pauta poderia resultar em uma votação sobre a destituição dele do cargo.

Na véspera da reunião no CD, Augusto Melo falou sobre o afastamento de Marcelo Mariano durante entrevista na zona mista da Neo Química Arena.

"Quando começou o caso VaideBet, o primeiro a ser citado foi o Sérgio (Moura, ex-superintendente de marketing). Ele chegou para nós e pediu para sair porque iria se defender e processar algumas pessoas. Aconteceu isso. Marcelinho, até então, nunca havia sido citado. Marcelinho tinha participado da negociação, como participou jurídico, compliance, marketing, financeiro... Agora que citaram, que mudou a linha, ele pediu para sair", disse Augusto Melo, no dia 19 de janeiro.