Corinthians goleia Real Brasília fora de casa e estreia com vitória no Brasileiro feminino

O Corinthians estreou com o pé direito no Campeonato Brasileiro feminino. As Brabas golearam o Real Brasília, por 8 a 2, no Estádio Bezerrão, pela primeira rodada da competição nacional. Jaqueline, Andressa Alves, Vic Albuquerque, Juliete, Letícia Monteiro (2x), Jhonson e Robledo anotaram os gols da vitória alvinegra, enquanto Katy e Manu descontaram para as donas da casa.

Com o resultado, o Corinthians feminino conquistou seus primeiros três pontos na Série A1 do Brasileiro e pulou para a vice-liderança do torneio. Já o Real Brasília amargou a derrota e ainda não somou pontos, aparecendo na 15ª colocação na tabela.

Agora, as duas equipes voltam a campo pela segunda rodada do Brasileirão feminino. O Corinthians encara o Juventude nesta quinta-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio Alfredo Schurig (Fazendinha). Já o Real Brasília pega o Sport no mesmo dia, às 15h, na Arena de Pernambuco.

O jogo

O jogo começou com domínio corintiano e o placar foi aberto aos 16 minutos. A defensora do Real Brasília bateu mal o tiro de meta. Eudimilla recuperou no meio-campo e tocou para Jaqueline. A atacante arriscou o chute da intermediária e fez um golaço no Bezerrão.

Foi aos 37 minutos que as Brabas ampliaram a vantagem no placar. Day Rodríguez apareceu pelo lado esquerdo e cruzou para dentro da área. Camila Menezes parecia ter a jogada sob controle, mas na hora de agarrar, viu a bola escapar de suas mãos. Atenta, Andressa Alves ficou com a sobra e só completou para o fundo das redes: 2 a 0.

Já aos 45 minutos, a arbitragem assinalou um pênalti para o Corinthians após Jaqueline ser derrubada por Petra dentro da área. Vic Albuquerque foi para a cobrança e chutou no canto direito, sem chances para Camila Menezes.

Com 10 minutos do segundo tempo, o Timão transformou a vitória em goleada. Paulinha enfiou linda bola para Juliete dentro da área. A lateral bateu por cobertura na saída da goleira Camila Menezes e anotou o quarto gol da equipe alvinegra.

Cinco minutos depois, as Brabas aumentaram ainda mais a vantagem no marcador. Vic Albuquerque alçou bola para dentro da área e Letícia Monteiro cabeceou para o gol, marcando o quinto gol corintiano na partida.

Pouco depois, o Real Brasília diminuiu - duas vezes. Maiara arriscou de fora da área e acertou o travessão. Katy pegou o rebote e completou de cabeça para o gol. Em seguida, Thaís Regina errou na saída de bola e entregou nos pés de Manu. A jogadora chutou do meio-campo e encobriu a goleira Nicole, marcando um golaço no Bezerrão.

Com 32 minutos no relógio, o Corinthians voltou a ampliar. Duda Sampaio fez lançamento para a entrada da área. Letícia Monteiro dominou tirando da marcação e finalizou na saída da goleira, levando as Brabas ao sexto gol.

Já nos acréscimos da etapa final, as Brabas fecharam o placar em 8 a 2. Robledo tentou enfiada e a bola sobrou para Jhonson dentro da área. A atacante teve tranquilidade e bateu na saída de Camila Menezes. Segundos depois, Day Rodríguez enfiou bola para Robledo, que se infiltrava na área pelo lado direito. A colombiana chutou forte e marcou o oitavo gol alvinegro.