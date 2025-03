Corinthians faz trabalho de força na academia e segue preparação para decisão do Paulista

Na manhã desta segunda-feira, o elenco do Corinthians deu sequência à preparação para enfrentar o Palmeiras no jogo de volta da decisão do Campeonato Paulista. Esse foi o quinto treino consecutivo do Timão visando a final do Estadual.

O trabalho do grupo alvinegro foi um pouco diferente nesta segunda-feira. Os jogadores abriram os trabalhos com um aquecimento e, depois, realizaram um trabalho de força na parte interna do CT Dr. Joaquim Grava.

O técnico Ramón Díaz segue sem contar com cinco jogadores de seu plantel. Memphis Depay (Holanda), Félix Torres (Equador), Romero (Paraguai), Carrillo (Peru) e Martínez (Venezuela) estão a serviço de suas respectivas seleções e continuam sendo desfalques nos treinamentos.

Memphis, por sua vez, já tem data prevista para retornar ao Brasil após os dois compromissos da Holanda nesta data Fifa. Conforme apurou a Gazeta Esportiva, a tendência é que o camisa 10 se reapresenta nesta terça-feira para concluir a preparação para o Derby junto ao elenco.

A expectativa é que o Corinthians possa contar com força máxima no clássico contra o Palmeiras. Ramón Díaz pode ter o reforço do meia Igor Coronado, que está em processo de transição física depois de sofrer uma lesão no tendão do adutor da perna direita. Além disso, Yuri Alberto e Garro, que sofreram com desconfortos no ombro e no joelho, respectivamente, tem treinado normalmente.

O elenco corintiano ainda tem dois dias de preparação para o Derby, e retorna aos treinos na manhã desta terça-feira. O Corinthians recebe o Palmeiras na noite desta quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Alvinegro paulista venceu o jogo de ida por 1 a 0, no Allianz Parque, e chega em vantagem no placar. Desse modo, o Timão só precisa segurar o empate para encerrar um jejum de seis anos sem conquistar um título e, ainda, impedir o tetracampeonato do rival.