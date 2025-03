Corinthians define data para reapresentação de Memphis após data Fifa; veja detalhes

A data Fifa chegou ao fim para o holandês Memphis Depay, atacante do Corinthians. Após os compromissos da Liga das Nações com a seleção da Holanda, o astro já tem data prevista para retornar ao Brasil e retomar as atividades pelo Timão.

Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, a reapresentação de Memphis no CT Dr. Joaquim Grava está marcada para esta terça-feira.

Assim, Memphis retomará os treinos com o elenco corintiano a partir desta terça-feira e fará parte da preparação para o jogo de volta da final do Campeonato Paulista, que acontece nesta quinta-feira.

Memphis Depay foi um dos grandes protagonistas da seleção holandesa nesta data Fifa. O atacante foi titular nas duas partidas das quartas de final da Liga das Nações, contra a Espanha. Ao todo, ele disputou cerca de 185 minutos, já que a eliminatória foi para a prorrogação.

O dia do Coringão começou na academia! ?? A preparação segue para a finalíssima do Paulistão! ? ? Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/jfNUBsUmiI ? Corinthians (@Corinthians) March 24, 2025

No duelo de ida contra a Espanha, Memphis atuou cerca de 84 minutos. O atacante do Corinthians não participou de gols, mas foi importante no empate em 2 a 2. Já no embate de volta, o camisa 10 foi titular novamente. Ele sofreu e bateu o pênalti que recolocou a Holanda no jogo e até chegou a disputar alguns minutos da prorrogação, mas foi substituído aos 101 minutos.

Em meio à data Fifa, o Corinthians tem treinado sem alguns de seus principais jogadores. Além de Memphis, também servem suas respectivas seleções os volantes Carrillo (Peru) e Martínez (Venezuela), o atacante Romero (Paraguai) e o zagueiro Félix Torres (Equador).

Com Memphis à disposição, o Corinthians volta a campo para enfrentar o Palmeiras na grande final do Paulistão. A bola rola nesta quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. Como venceu o duelo de ida pelo placar mínimo, o Timão tem a vantagem do empate e busca encerrar um jejum de seis anos sem títulos.