Comentarista do UFC alega que Poatan teria lutado lesionado contra Ankalaev

A luta entre Magomed Ankalaev e Alex Pereira ainda repercute no mundo do MMA. No mais recente desdobramento do combate, Joe Rogan revelou uma versão sobre o estado de saúde de 'Poatan' no duelo do UFC 313. Funcionário de longa data do evento e uma daz vozes mais influentes do meio, o comentarista do Ultimate expôs um rumor de que o striker brasileiro teria entrado em ação com uma lesão na mãos e também acometido por uma infecção viral.

Em recente participação no podcast 'Fight Companion', Joe Rogan destacou que Poatan teria competido contra Ankalaev com sintomas do 'norovírus' - tipo de vírus que normalmente causa gastrointerite. A discussão sobre a possível enfermidade do brasileiro aconteceu durante a live em que ele e outros convidados comentavam as lutas do UFC Londres, estrelado por Leon Edwards e Sean Brady.

"Dizem que ele lutou com uma mão quebrada e norovírus contra Ankalaev. Ele lutou com um dedo do pé quebrado antes. Quando ele venceu Jiri Prochazka, ele tinha um joelho f***do... Ele estava basicamente lutando em uma perna na primeira luta", frisou Rogan durante a live.

Após a divulgação da suposta limitação de Poatan no duelo, Joe Rogan não deixou de elogiar a postura de Magomed Ankalaev ao conquistar o título da divisão dos meio-pesados (93 kg). Para o comentarista, o lutador russo elaborou a estratégia certa para superar os golpes contundentes do rival brasileiro.

"Eu vi uma boa análise da postura de Ankalaev contra Pereira. Foi de altíssimo nível, impressionante. Especialmente tirando a mão da frente, fazendo o movimento circular e tirando ângulos", finalizou.

Revanche indefinida

Apesar do debate sobre os bastidores da luta do UFC 313 entre Magomed Ankalaev e Alex Poatan, o segundo confronto entre os atletas ainda não está definido. Mesmo com a vontade do evento e das partes em realizar a revanche, o contrato ainda não foi assinado e não há previsão oficial para a realização da luta.