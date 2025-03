Com retorno de Luiz Gustavo, Zubeldía tem cinco opções para duas vagas no meio campo do São Paulo

Recuperado de uma fratura no dedo do pé esquerdo, Luiz Gustavo está próximo de retornar aos gramados. Com isso, o treinador Luis Zubeldía terá pelo menos cinco opções de volantes para duas vagas no meio-campo do São Paulo.

Luiz Gustavo se lesionou ainda no dia 15 de janeiro, no amistoso contra o Cruzeiro, pela FC Series, nos Estados Unidos. No último dia 27, o jogador iniciou o processo de transição física e, neste sábado, atuou durante 45 minutos no jogo-treino contra o São Bernardo, no Morumbis.

Com isso, Luiz Gustavo se torna mais uma opção para Zubeldía entre os volantes no meio-campo do Tricolor, junto com Alisson, Pablo Maia e Marcos Antônio. Além deles, Damián Bobadilla também atua na posição, mas, dos nove jogos disputados em 2025, foi titular apenas três vezes.

9??5?? anos do 1° gol em partida oficial ?? No dia 23 de março de 1930, às 16h20, Barthô marcou o primeiro gol da história do São Paulo em partidas oficiais, em um duelo com o Juventus na Rua Javari. O gol saiu aos 10 minutos da primeira etapa, após pênalti marcado em... pic.twitter.com/wcDz0Hru0J ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 23, 2025

Com três zagueiros em campo, esquema utilizado por Luis Zubeldía em dois dos últimos três jogos do São Paulo, os cinco atletas brigam por apenas duas vagas no time titular. Contra o São Bernardo, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista, Pablo Maia e Marcos Antônio começaram entre os titulares.

No jogo seguinte, diante do Novorizontino, pelas quartas de final do Estadual, Alisson e Marcos Antônio formaram a dupla de volantes.

Contra o Palmeiras, na última partida que o São Paulo disputou na temporada, Zubeldía optou por escalar o "Quarteto Mágico", com Oscar, Luciano, Lucas Moura e Jonathan Calleri no time titular. Nessa situação, sobra apenas uma vaga para os volantes, ocupada por Alisson no jogo contra o Verdão.

Desde janeiro de 2024 no Tricolor, Luiz Gustavo já disputou 46 jogos, sendo titular em 37 oportunidades, marcou cinco gols e deu uma assistência.

O São Paulo volta a campo no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), quando recebe o Sport, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis.