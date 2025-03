Charles do Bronx descarta duelo com Ilia Topuria: 'Não vejo como uma grande luta'

Depois de chegar a projetar como terminaria um duelo contra Ilia Topuria, Charles Oliveira mudou o tom do seu discurso e voltou suas atenções novamente para Islam Makhachev, atual campeão peso-leve (70 kg) do UFC. Sendo assim, focado em uma nova oportunidade de lutar pelo cinturão da categoria contra o russo, 'Do Bronx' descartou a possibilidade de enfrentar o georgiano naturalizado espanhol, ex-soberano dos penas (66 kg).

O brasileiro concedeu entrevista ao 'ABC MMA' e elogiou as características do espanhol, mas minimizou as chances de um confronto entre os dois acontecer neste momento. (clique aqui ou veja abaixo). A mudança de postura de 'Do Bronx' aconteceu pouco depois de Topuria menosprezá-lo, apimentando uma possível rivalidade entre eles.

"Acredito que tem muita gente falando muitas coisas. Mas estou em busca de um título, e o campeão hoje é Islam Makhachev. Topuria é um cara duríssimo, merece todo respeito, mas, no momento, não vejo como uma grande luta. Como estou buscando um título, tenho que lutar com Makhachev para poder vencer e me tornar campeão mais uma vez", ressaltou Do Bronx.

Por outro lado, Charles aguarda a definição de Islam Makhachev, que ainda não decidiu quem será o próximo desafiante ao título dos leves. A única notícia sobre um possível confronto, até o momento, foi divulgada pelo site 'Tass', da Rússia, que revelou a negativa do campeão ao possível duelo com Ilia Topuria, por acreditar que o atleta deve se testar com outros pesos-leves antes de disputar o cinturão.

Topuria à deriva?

Com a negativa de Charles Do Bronx para um possível duelo e o rumor de ter sido descartado pelo campeão Islam Makhachev, Ilia Topuria segue sem um rival desde que abdicou do cinturão dos penas (66 Kg). Agora, o lutador espanhol aguarda a decisão da organização para o próximo confronto na nova categoria de peso.

Charles Oliveira, en exclusiva para ABC MMA: "En este momento, no veo a Ilia Topuria como una gran pelea. Quiero pelear por el título contra Islam Makhachev en la International Fight Week"

