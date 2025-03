Ceni conquista 1º título pelo Bahia, e comentaristas analisam seu trabalho

O Bahia levou sufoco do Vitória no Barradão, mas segurou o empate por 1 a 1 e se sagrou campeão baiano de 2025, na primeira conquista do técnico Rogério Ceni no clube. Os comentaristas do UOL analisaram o trabalho do treinador até aqui, na edição do Fim de Papo deste domingo (23).

O trabalho está sendo muito bem feito. No ano passado, o Rogério teve momentos em que a torcida pediu para ele cair. O torcedor ainda não está acostumado com trabalho de continuidade. O grupo City segurou. E agora esse ano, já foi para a Libertadores, ganhou Campeonato Baiano, tá na Copa do Nordeste, vai começar Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro.

O Bahia esse ano, vai fazer coisa legal. Vai fazer coisas boas. Eu não acho que ganha o Campeonato Brasileiro. O Flamengo é disparado favorito no Campeonato Brasileiro. Palmeiras como forte concorrente. Nos campeonatos que são mata-mata, o Bahia pode surpreender. Ele pode surpreender muito na Copa do Brasil.

Casagrande

Já Renato Maurício Prado foi por outro linha, e relembrou que Ceni ganhou sua primeira taça após quase dois anos no Bahia, e somente um estadual.

O Rogério está lá há quase dois anos. Foi ganhar o primeiro título, um estadual, agora. Podia ter ganho a Copa do Nordeste, não ganhou. Tudo bem, esse ano está indo bem, classificou para a Libertadores, coisa que o Corinthians não conseguiu. Não deixa de ser um feito.

Mas acho, Casão, ao contrário de você, que o Bahia ganhou o título que ele pode ganhar nessa temporada. Não acredito que o Rogério Ceni ganhe mais nenhum título nessa temporada. Tem a Copa do Nordeste ainda lá. Mas fora isso, não vejo o Bahia ganhando mais outros títulos importantes, não. Nem brasileiro, nem Copa do Brasil, e muito menos Libertadores.

Renato Maurício Prado

Milly Lacombe finalizou afirmando que os modelos de SAF não cobram tantos títulos, e o trabalho de Ceni até agora é um sucesso por lá.



Nessas SAF, os objetivos não são necessariamente ganhar, é classificar para Libertadores, é chegar até quinto no campeonato, são objetivos diferentes do que a gente imagina. Então o trabalho dele lá, sob esse aspecto, é um sucesso.

O Bahia jogou muito no primeiro jogo, esse jogo agora foi ruim, mas o Bahia jogou muito no primeiro jogo, sobrou para cima do Vitória. Então, coroa um trabalho longevo. A gente não está mesmo acostumado com esse trabalho, mas talvez a gente tenha que se acostumar.

A mesma coisa o Vojvoda, que perdeu o estadual agora com Fortaleza. Está numa fase difícil com Fortaleza, mas já passou por outras fases difíceis e ficou. Então, talvez esse seja o caminho, sabe? Eu gosto dessa ideia do planejamento e você mantém, mesmo durante tempestades.

Milly Lacombe

