CBV define dias, horários e locais das quartas de final da Superliga feminina; confira

Nesta segunda-feira, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) divulgou a tabela detalhada das quartas de final da Superliga feminina de vôlei. Os classificados serão conhecidos em séries de melhor de três jogos.

Os confrontos começam nesta sexta-feira, com a primeira partida de Sesi Bauru x Fluminense e Minas x Paulistano/Barueri. Já as séries entre Maringá x Praia Clube e Osasco x Sesc/Flamengo têm início previsto para este sábado.

Prepara o coração e anota na agenda os dias, horários e locais das quartas de final da Superliga feminina. Todos os jogos com transmissão do Sportv2.

A grande final da competição está marcada para o dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Jogo 1

28/3: Sesi-Bauru x Fluminense - 18h



28/3: Minas x Paulistano/Barueri - 21h



29/3: Maringá x Praia Clube - 18h



29/3: Osasco x Sesc/Flamengo - 21h

Jogo 2

2/4: Sesc/Flamengo x Osasco - 21h



3/4: Fluminense x Sesi-Bauru - 18h



3/4: Paulistano/Barueri x Minas - 21h



4/4: Praia Clube x Maringá - 21h

Jogo 3 (se necessário)

10/4: Fluminense x Sesi-Bauru - 18h



10/4: Minas x Paulistano/Barueri - 21h



11/4: Praia Clube x Maringá - 18h



11/4: Osasco x Sesc/Flamengo - 21h