Presidente do São Paulo faz aceno a Ronaldo e CBF: 'Juntar esforços'

Do UOL, no Rio de Janeiro e em São Paulo

O presidente do São Paulo, Julio Casares, destacou a importância da criação de uma liga unificada de clubes e adotou discurso de união após a reeleição de Ednaldo Rodrigues à presidência da CBF. O dirigente tricolor sugeriu um esforço conjunto entre a entidade e ídolos como Ronaldo Fenômeno em prol da "reconstrução" do futebol brasileiro.

Uma liga vai cuidar mercadologicamente do produto futebol. Acho que todos os agentes, ex-jogadores, dirigentes e empresários ligados ao futebol, devem estar dentro dessa liga contribuindo desde a formação dela para que depois coloque seu nome à disposição.

Precisamos ter um pouco mais de história na gestão do esporte e todos são bem-vindos, ídolos como Ronaldo podem, junto da liga e de clubes, participar dessa reconstrução do produto futebol ao lado da CBF. Ninguém quer romper, queremos juntar esforços e continuar um diálogo permanente.

Julio Casares, presidente do São Paulo na CBF

O que aconteceu

Ednaldo foi reeleito presidente da CBF por unanimidade hoje. Ele seguirá à frente da entidade máxima do futebol brasileiro no ciclo 2026-2030.

Ele foi candidato único após Ronaldo Fenômeno ter desistido de sua candidatura. O ex-jogador abandonou o pleito alegando "portas fechadas" no contato com as federações sobre um possível apoio.

Julio Casares apoiou Ednaldo e enfatizou a importância da unificação entre Libra e LFU. O dirigente são-paulino disse que o presidente da CBF "nunca atrapalhou em nada" a criação da liga de clubes e que o Tricolor se sentiu "à vontade" para apoiá-lo.