Campeão, Belal Muhammad debocha de Leon Edwards por derrota no UFC Londres

Mesmo lutando em casa, Leon Edwards não foi páreo para o grappling de Sean Brady e acabou sendo finalizado na luta principal do UFC Londres, no último sábado (22). Quem esteve atento à disputa e não perdeu a oportunidade de comentar sobre a derrota do ex-campeão meio-médio (77 kg) do Ultimate foi Belal Muhammad, atual detentor do cinturão da categoria.

Através do seu perfil oficial no 'X' (antigo Twitter), Belal Muhammad não poupou Leon Edwards e debochou de sua derrota para Sean Brady no UFC Londres (veja abaixo ou clique aqui e aqui). Vale lembrar que o americano de ascendência palestina foi o responsável por encerrar o reinado do lutador britânico na divisão dos meio-médios do Ultimate.

"Que horas são em Londres? Perguntando pelo Leon. Não deixe que ele faça bullying com você, filho", ironizou Belal, lembrando que Edwards havia citado o horário do evento como um dos fatores para sua derrota na disputa entre eles em julho do ano passado.

Próxima luta de Belal Muhammad

O atual campeão meio-médio volta à ação no próximo dia 10 de maio, pelo card do UFC 315, em Montreal, no Canadá. Em sua primeira defesa de título, Belal Muhammad vai medir forças com o australiano Jack Della Maddalena, quarto colocado no ranking da categoria e ainda invicto no octógono do Ultimate.

What time is it in London.. asking for Leon

Don't let him bully you son

