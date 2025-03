Calleri treina, São Paulo se reapresenta após folga e entra em semana de estreia no Brasileiro

O São Paulo entrou na semana da estreia no Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda, o elenco são-paulino voltou a treinar após folga e seguiu a preparação para o duelo contra o Sport.

Os jogadores ganharam neste domingo um dia de descanso após o jogo-treino contra o São Bernardo, disputado no sábado, no Morumbis. O Tricolor venceu a atividade por 4 a 2, com gols de André Silva, Lucas Ferreira, Alves e Ryan Francisco.

No retorno, a comissão técnica de Luis Zubeldía priorizou um trabalho de fundamentos técnicos, com um treino de troca de passes. Antes, o grupo iniciou o dia com exercícios de mobilidade, trote, deslocamentos variados no gramado e um circuito de força preventiva. Por fim, os atletas foram divididos em pequenos grupos e trabalharam cruzamentos e finalizações.

Calleri, que não participou do jogo-treino, treinou normalmente, assim como Rodriguinho. O camisa nove realizou um cronograma de carga nos últimos dias, enquanto o meia está em transição física após problema no joelho esquerdo.

Zubeldía espera contar com Luiz Gustavo na estreia. O volante se recuperou de uma fratura no dedo do pé esquerdo, sofrida na pré-temporada, e pode pintar como novidade na relação do técnico argentino.

O treinador também deve ter à disposição o zagueiro Nahuel Ferraresi e o volante Damián Bobadilla. Os jogadores estão servindo Venezuela e Paraguai, respectivamente, nas Eliminatórias, mas devem retornar na quarta-feira, um dia depois do último compromisso por suas seleções.

Lucas, por sua vez, não teve sua situação atualizada pelo clube. O camisa sete, que trata um trauma no joelho direito, não participou da atividade contra o São Bernardo. Na última sexta-feira, ele trabalhou na parte interna do CT.

Zubeldía ainda tem mais quatro sessões de treino para definir o time titular contra o Sport. O São Paulo volta aos trabalhos na manhã desta terça-feira, novamente no CT da Barra Funda. O duelo acontece no sábado, no Morumbis, às 18h30 (de Brasília).