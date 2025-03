Caio Bonfim e Valdileia Martins são os Melhores do Ano do Atletismo

O marchador Caio Bonfim e a saltadora Valdileia Martins são os Melhores Atletas do Ano no Atletismo. Eleitos por um júri técnico, eles foram premiados na noite deste domingo, na cerimônia do 4º Prêmio Melhores do Ano Loterias Caixa de Atletismo, que reconheceu os destaques do ano olímpico, em festa de gala realizada em São Paulo.

O vice-campeão olímpico Caio Bonfim recebeu 40,54% dos votos. Alison dos Santos, o Piu, medalhista de bronze olímpico nos 400 m com barreiras em Paris-2024, recebeu 21,62% da votação do júri; e o finalista olímpico do dardo Luiz Maurício Dias da Silva, 13,51%.

No feminino, as mais votadas foram: Valdileia Martins (29,17%), a marchadora Viviane Santana Lyra (16,67%) e a velocista Ana Carolina de Jesus Azevedo (9,72%).

Caio recebeu o seu troféu das mãos da diretora-presidente das Loterias Caixa, Lucíola Vasconcelos.

"Eu tinha o sonho de ser jogador de futebol. O primeiro ano fomos para uma final fiz dois gols e cheguei em casa dizendo que tinha sido o salvador da Pátria. Meu pai me mandou pedir desculpas ao time porque disse que ninguém fazia nada sozinho. Quero agradecer ao COB, a CBAt, a Secretaria de Esportes do Distrito Federal, a Caixa e as Loterias Caixa por toda a estrutura que me proporcionaram. Agradecer a minha mulher Juliana, aos meus pais", disse Caio.

Caio Bonfim já anunciou que disputa mais um ciclo olímpico, até Los-Angeles 2028. Caio já tem assegurados índices dos 20 km e dos 35 km para o Mundial de Tóquio, que será realizado de 13 a 21 de setembro.

Valdiléia não esteve na cerimônia e foi representada pelo seu treinador, Dino Cintra Aguiar, que recebeu o troféu de Estevão Cezário Queiroz Mariano, Superintendente Nacional de Patrocínio, Eventos e Promoção da Caixa.

A saltadora fez 1,92 m na qualificação do salto em altura na Olimpíada de Paris, seu recorde pessoal, igualando o mais antigo recorde brasileiro feminino, de Orlane Maria dos Santos, estabelecida há quase 36 anos, em 11 de agosto de 1989 - o ano de nascimento de Valdileia.

Valdileia chegou à final olímpica com muita superação: enfrentou a difícil notícia da morte do pai, Israel, quando já estava em Paris, e com uma entorse no pé esquerdo sofrida na prova qualificatória.

Veja os vencedores das dez categorias

Clube Formador - AD Centro Olímpico

Clube de Alto Rendimento - Praia Clube

Imagem do Ano - Alexandre Moreiro - Caio Bonfim, na Olimpíada de Paris

Treinador Destaque do Ano - Gianetti de Oliveira Sena Bonfim

Melhor Jovem Revelação Feminino - Hakelly Maximiano da Silva

Melhor Jovem Revelação Masculino - Alessandro Borges Soares

Atleta da galera Feminino - Amanda Miranda

Atleta da Galera Masculino - Alison dos Santos

Melhor Atleta do Ano Feminino - Valdiléia Martins

Melhor Atleta do Ano Masculino - Caio Bonfim