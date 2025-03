Como chegada de Renato Paiva ao Botafogo impacta função de Igor Jesus

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

A partir da estreia no Campeonato Brasileiro, a torcida do Botafogo vai ver o atacante Igor Jesus desempenhando uma função diferente em campo. O jogador revelou que o técnico Renato Paiva fez mudanças no posicionamento dele.

Ele tem me cobrado bastante, porque tem pedido para ficar mais dentro da área. Eu estava saindo muito e isso causava dificuldade para fazer gol. Centroavante tem de estar na área, qualquer bola que rebate tenho de estar preparado. Pode ter certeza que, agora, vou ficar fixo na área Igor Jesus

O que aconteceu

Igor Jesus tem um gol na temporada até aqui. Ele balançou a rede no clássico com o Fluminense, no fim de janeiro, quando o elenco principal fez a estreia em 2025.

De lá para cá, o centroavante fez sete partidas, incluindo a Supercopa do Brasil e as finais da Recopa Sul-Americana. Igor Jesus marcou oito gols e deu cinco assistências em 31 jogos pelo Alvinegro em 2024.

Hoje meu jogo é mais fixo dentro da área, não preciso sair tanto porque tem o Savarino e Santi [Rodríguez] que ficam entre linhas. Meu único trabalho, agora, é fazer o movimento nas costas da defesa e achar o melhor espaço para finalizar. Sacrifica menos, não precisa participar da construção porque tem jogadores no meio

O desempenho no Botafogo na última temporada fez Igor Jesus chegar à seleção brasileira. Ele, porém, não esteve na lista de Dorival Júnior para os duelos contra a Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

É muito importante na carreira do jogador. Todo jogador quer estar entre os melhores do país. Infelizmente não pude ser convocado, mas isso já passou. Estou pensando no Botafogo, vai começar o Brasileiro. Espero dar a volta por cima para que eu possa voltar à seleção o mais rápido possível

Renato Paiva explicou o que pensa sobre a nova movimentação do setor ofensivo. O treinador, porém, em tom bem-humorado, não quis dar detalhes e celebrou o fato de Igor Jesus também não ter contado alguns segredos do que vem sendo treinado.

"Vamos ver no sistema em que nós jogamos, 4-3-3 ou 4-2-3-1, e isto é um ponto de partida. Não jogamos normalmente com dois "9", portanto isso faz com que o 9 seja mais centralizado. Agora, acho que o Igor não quis contar tudo, e ainda bem, demonstra que é um garoto inteligente (risos). Há zonas onde eles, obviamente, atuam de forma preferencial por causa das características deles. O zagueiro é zagueiro porque sabe, atua muito melhor na zona do zagueiro do que na zona do meia, e assim sucessivamente", disse Renato Paiva.

Renato Paiva, técnico do Botafogo Imagem: Vitor Silva / Botafogo

O que mais Igor Jesus falou?

Estilo de Renato Paiva. "Paiva é um cara muito agressivo em termos de jogo. Verificou que estávamos dando muito espaço ao adversário. Ele gosta de sair construindo desde trás e, lá na frente, temos qualidade para fazer os gols que precisamos".

Começo de 2025. "Estamos tentando melhorar. Infelizmente, não foi o começo de ano que queríamos, mas a chegada de Paiva tem nos ajudado bastante. O sistema tático mudou, ele tem organizado a equipe melhor. É um cara que está colocando o trabalho em dia".

O que já mudou com o Paiva? "O treinamento tem mostrado que temos tido mais paciência para rodar a boa, trabalhar a bola e achar o melhor momento de entrar na linha defensiva dos adversários. Santi é um cara que tem o mesmo estilo do Almada, tem qualidade com a bola no pé, acha espaços quando consigo atacar as costas do adversário. Vai ajudar bastante".