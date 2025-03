Campeão estadual, Bahia é o time da Série A que mais venceu em 2025

No último domingo, o Bahia conquistou o Campeonato Baiano pela 51ª vez ao bater o Vitória, com 3 a 1 no placar agregado. Mesmo sendo início de temporada, a equipe de Rogério Ceni apresenta números interessantes e promissores para o restante do ano.

O Bahia acumula 12 triunfos, se tornando o time da Série A mais vitorioso nesse início de ano. Até o momento, com cinco empates e apenas uma derrota, a equipe baiana está com 75,9% de aproveitamento.

Com 39 gols marcados até agora, o ataque baiano lidera as estatísticas de tentos marcados por partida entre os times da primeira divisão - sofrendo apenas sete. Ainda entre essas 18 partidas, a defesa não foi vazada em 12.

Ainda vivo na disputa pelo título da Copa do Nordeste, o Bahia terá uma temporada cheia de competições. Além do Campeonato Brasileiro, a equipe disputará a Libertadores e a terceira fase da Copa do Brasil.

Já nesta quarta-feira, a equipe de Ceni retorna aos gramados para enfrentar o Ceará pela quarta rodada da Copa do Nordeste. Na Arena Fonte Nova, a partida irá começar às 19h (de Brasília).