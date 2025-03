Artilheiro do Cruzeiro, Gabigol cita ansiedade para começar o Brasileirão

Gabriel Barbosa está contando os dias para voltar a disputar uma partida oficial pelo Cruzeiro. Nesta segunda-feira (24), o atacante usou as suas redes sociais para compartilhar números pessoais na temporada e revelou a sua ansiedade para a estreia do Campeonato Brasileiro.

"Cada dia melhor... Ansioso para sábado!", escreveu no X (antigo Twitter).

Cada dia melhor… Ansioso para sábado! 💪🏽 https://t.co/5BoUCd8nHk -- Gabriel Barbosa (@gabigol) March 24, 2025

Gabigol é o artilheiro do Cruzeiro em 2025, com cinco gols em sete partidas. Além disso, segundo dados do Sofascore, ele precisa de 117 minutos para marcar um tento e soma 20 finalizações, sendo 14 no alvo, gerando uma aproveitamento de 70%.

O Cruzeiro está sem jogar uma partida oficial desde o dia 22 de fevereiro. No último sábado, a Raposa disputou um amistoso com o Red Bull Bragantino e ficou no empate de 1 a 1,

Agora, o clube volta a campo no sábado, quando encara o Mirassol, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, A bola rola no gramado do Mineirão a partir das 18h30 (de Brasília).