Aos 47 anos, ex-campeão do UFC nocauteia em evento de 'boxe híbrido'

No último sábado (22), Andrei Arlovski derrotou Terrance Hodges no "Dirty Boxing", evento que combina regras de boxe e MMA. A vitória por interrupção marcou o fim de um jejum de quase dez anos do ex-campeão do UFC sem conquistar um triunfo por via rápida - seja por nocaute ou finalização. A última vez que o bielorrusso havia vencido dessa forma foi em maio de 2015, quando nocauteou Travis Browne.

O nocaute aconteceu no segundo round, após uma blitz de Arlovski, que acertou uma cotovelada em Hodges. Em seguida, o veterano manteve a pressão até que o árbitro interrompesse a luta devido a um corte profundo na testa do lutador americano (clique aqui ou veja abaixo).

Com essa vitória, Arlovski, aos 47 anos, alcançou a marca de 34 vitórias em sua carreira e quebrou uma sequência de quatro derrotas consecutivas. Seu último triunfo havia sido em abril de 2022, quando venceu Jake Collier por decisão dividida no UFC.

Show de Romero

O ex-desafiante ao título dos médios (84 kg) do UFC, Yoel Romero, também se destacou no evento. O lutador cubano teve uma performance impressionante, derrotando Ras Hylton por nocaute no terceiro round, com poucos segundos restantes para o fim do combate. Com o resultado, Romero alcançou sua segunda vitória consecutiva no "Dirty Boxing".

