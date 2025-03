Ankalaev elogia Alex Poatan para provocar outro rival: "Nível diferente"

O atual campeão da divisão dos meio-pesados (93 kg) Magomed Anakalaev acompanhou de perto o duelo entre Jan Blachowicz e Carlos Ulberg no UFC Londres. Durante a luta entre os possíveis desafiantes ao título, o lutador russo provocou o neozelandês, que saiu vitorioso, e enalteceu as qualidades de Alex Poatan, ex-detentor do cinturão da categoria.

Magomed acompanhou o confronto em tempo real e utilizou a rede social X (anteriormente conhecida como Twitter) para comentar sobre a luta entre Ulberg e Blachowicz. Vale lembrar que, antes do evento, o russo provocou tanto Jan quanto Alex, afirmando que os "filhos" dele estavam em Londres enquanto ele permanecia treinando na academia.

"Alex está em um nível diferente de todos esses caras", escreveu em seu perfil no X.

Após a vitória de Carlos Ulberg sobre Blachowicz, o campeão fez uma nova provocação ao possível desafiante ao título, sugerindo que ele deveria enfrentar Jiri Prochazka na sequência: "Carlos vs fake ninja", destacou.

Revanche com Poatan?

A tendência é que o próximo adversário de Magomed Ankalaev seja Alex Pereira, em uma disputa pelo título dos meio-pesados do Ultimate. Além do desejo do campeão, Dana White deixou claro, na coletiva de imprensa pós-UFC 313, que pretende promover um segundo encontro entre os dois.

O desafiante Alex Pereira também demonstrou interesse em um possível duelo contra Ankalaev e revelou, em seu canal no YouTube, que as negociações já estão em andamento. No entanto, mesmo com a vontade das partes envolvidas, o Ultimate ainda não definiu qual será o card para a revanche entre Ankalaev e Poatan.