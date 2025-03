Toca no reserva? Artilheiro do São Paulo no ano decide até em jogo-treino

O principal goleador do São Paulo em 2025 é um atacante com status de coadjuvante e que vem aproveitando as chances que tem para balançar a rede, inclusive em jogo-treino.

Trabalho silencioso

André Silva é o artilheiro isolado do time no ano, com cinco gols, mesmo na reserva. Em sua segunda temporada no time, ele é seguido na lista por Luciano, com quatro, e por Calleri e Lucas, com três cada um.

O atacante disputou 13 dos 14 jogos do São Paulo, mas entrou só na reta final em mais da metade das partidas. Até agora, ele foi acionado pelo técnico Zubeldía após os 30 minutos do segundo tempo em oito confrontos.

André Silva, atacante do São Paulo, no jogo contra o Mirassol Imagem: Marcello Zambrana/Agif

O camisa 17 tem média de um gol a cada 88 minutos em campo e apenas quatro oportunidades como titular. Na temporada, ele soma 440 minutos de atuação, excluindo acréscimos, de acordo com a plataforma OGol. É como se jogasse por pouco mais de meia hora a cada partida que disputa. Em dois jogos em que esteve no onze inicial, balançou a rede três vezes.

O reserva registra números superiores aos de Calleri com quase a metade da minutagem do centroavante argentino. O camisa 90 disputou 848 minutos na mesma amostragem de 13 jogos, mas tem como trunfo o número de assistências, com quatro, sendo o líder no quesito ao lado de Oscar.

André Silva ajudou diretamente o São Paulo a somar cinco pontos no Paulistão. Dos cinco gols que fez, apenas um não foi determinante para o resultado —na goleada por 4 a 1 sobre o Mirassol. Dos demais, ele marcou o primeiro na virada sobre a Portuguesa por 2 a 1, o terceiro no empate por 3 a 3 com o Velo Clube e dois na vitória por 3 a 1 sobre o São Bernardo, na última rodada do Estadual.

André Silva em jogo-treino do São Paulo contra o São Bernardo no Morumbis Imagem: Rubens Chiri / São Paulo FC

O atacante de 27 anos vem sendo "decisivo" até em jogo-treino. Ele fez o único gol do Tricolor na primeira parte da atividade contra o São Bernardo, no última sábado. A escalação montada por Zubeldía foi: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Sabino e Enzo; Luiz Gustavo e Alisson; Oscar, Luciano, Ferreira e André Silva. Já Calleri realizou cronograma individual e não participou nem da segunda etapa, que contou com um time alternativo e gols de Crias de Cotia.

André Silva vive a expectativa de começar jogando na estreia do Brasileirão no próximo final de semana. O São Paulo recebe o Sport no sábado, dia 29, no Morumbis, e tem Lucas Moura como dúvida. Caso o camisa 7 não esteja à disposição, o artilheiro pode ser escalado no ataque. Até lá, Zubeldía ainda tem mais uma semana completamente livre para bater o martelo sobre quem vai a campo.