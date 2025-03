À espera de Memphis, Corinthians entra em semana decisiva de final do Paulista e estreia no Brasileiro

À espera do retorno de Memphis Depay, o Corinthians inicia uma semana extremamente decisiva. Nesta quinta-feira, o Timão enfrenta o Palmeiras, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da final do Campeonato Paulista. Além disso, a equipe fará a sua estreia na Série A do Brasileirão.

A decisão está agendada para as 21h35 (de Brasília) de quinta-feira, em Itaquera. O time do Parque São Jorge tem a vantagem de decidir em casa por ter a melhor campanha geral do Estadual.

A equipe de Ramón Díaz sai na frente por ter vencido o primeiro Derby da final, por 1 a 0, em pleno Allianz Parque. O resultado permite que o Corinthians seja campeão com um simples empate. Uma derrota por um gol de diferença leva o duelo para os pênaltis. Já um revés por dois ou mais gols dá o título ao Palmeiras.

Além de tentar quebrar um jejum de seis anos e voltar a erguer uma taça, o Timão tem outra missão importante nesta decisão. A equipe quer evitar o tetra inédito de seu rival, campeão paulista nas últimas três temporadas.

Os comandados de Ramón Díaz terão pouco tempo para festejar a conquista ou lamentar a derrota. Isso porque poucos dias depois, no domingo, a equipe já faz sua estreia no Campeonato Brasileiro. A primeira partida será contra o Bahia, a partir das 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Enquanto se prepara para a final do Paulistão, o Corinthians aguarda o retorno dos jogadores convocados para suas seleções nacionais nesta data Fifa. Casos de Félix Torres (Equador), José Martínez (Venezuela), André Carrillo (Peru), Memphis Depay (Holanda) e Ángel Romero (Paraguai).

A expectativa é que todos eles fiquem à disposição de Ramón para a grande decisão. Memphis, porém, voltará mais cedo. Ele encerrou sua participação pela seleção holandesa neste domingo e é aguardado entre segunda e terça-feira em solo brasileiro. Os demais entram em campo nesta terça, a dois dias do Derby, e tem uma logística mais complexa.

Romero, inclusive, deve retornar ao Brasil junto com jogadores rivais. Corinthians e Palmeiras vinham organizando uma ação em conjunto para fretar um voo e agilizar o retorno de alguns convocados. No caso do paraguaio, ele irá jogar contra a Colômbia de Richard Ríos, meio-campista do Verdão.