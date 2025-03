Wesley e Savinho treinam como titulares, e seleção tem seis mudanças

A seleção brasileira vem com um combo de novidades para enfrentar a Argentina, pelas Eliminatórias. Pelo menos de acordo com o que o técnico Dorival Júnior desenhou no treino de hoje, em Brasília.

O treinador colocou o lateral-direito Wesley e o atacante Savinho entre os titulares, além das quatro mudanças forçadas por cortes e suspensões,

Eles ganham a disputa com Vanderson e João Pedro, que começaram a partida diante da Colômbia.

Bento, Murillo, André e Joelinton são as outras novidades na escalação, após os quatro cortes de sexta-feira.

A comissão técnica não trata como escalação definida, mas a tendência é essa.

Assim o Brasil iria a campo com: Bento, Wesley, Marquinhos, Murillo e Guilherme Arana; André, Joelinton; Raphinha, Savinho, Rodrygo e Vini Jr.

Qual a lógica?

Wesley entrou muito bem, com disposição e intensidade, na reta final do jogo contra a Colômbia. O lateral do Flamengo vive ótima fase.

Savinho chegou a ser testado por Dorival antes do jogo contra a Colômbia, mas o técnico caminhou para uma formação com João Pedro como camisa 9. Agora, o treinador retomou no treino o desenho com atacantes de velocidade e muita mobilidade.

Isso força Rodrygo a atuar mais na faixa central do campo e não aberto pela direita, como diante dos colombianos.

André e Joelinton já seriam os substitutos naturais de Bruno Guimarães, suspenso, e Gerson, cortado por dores na coxa esquerda.

Murillo é o zagueiro canhoto que estava na lista como substituto imediato de Gabriel Magalhães, também suspenso.

Já Bento entrou ainda durante o jogo contra a Colômbia, quando Alisson foi substituído com base no protocolo de concussão.

Dorival ainda comandará nesta segunda-feira o último treino antes de enfrentar a Argentina, terça, em Buenos Aires, às 21h.