Werder veta campeão da Copa em adeus de Diego por ligação à extrema-direita

Do UOL, no Rio de Janeiro

O turco-alemão Özil não esteve no amistoso de despedida de Diego Ribas do Werder Bremen ontem. Os dois atuaram juntos no clube alemão entre 2008 e 2009, quando foram campeões da Copa da Alemanha.

O que aconteceu

A ausência do ex-jogador da seleção alemã foi uma determinação da instituição por questões políticas. A justificativa é "por não se adequar aos valores do Werder Bremen". O meia tem uma relação com o grupo chamado "Lobos Cinzentos", movimento de extrema-direita da Turquia.

Diego Ribas conversou com o UOL na véspera do jogo e confirmou o veto. Segundo o ex-meia do Flamengo, Özil é seu amigo, mas ele precisou acatar as regras pois o evento foi organizado pelo clube.

Aconteceu. Eu não me aprofundei nessa questão. Eu adoro o Özil, é meu parceiro, me ajudou muito na época do Werder Bremen, só que o evento é em parceria com o Werder. Eu estou na casa do Werder Bremen e tenho que respeitar as regras. Então, foi isso que aconteceu

Diego Ribas, ao UOL

O que é o grupo "Lobos Cinzentos"?

Özil com uma tatuagem que, supostamente, se refere ao Lobos Cinzentos Imagem: Reprodução / Instagram

Os Lobos Cinzentos surgiram nos anos 60 como grupo paramilitar e símbolo do pan-turquismo. Inspirados no lobo mítico Asena, figura da cultura turca, defendem a unificação étnica dos povos turcomanos, do Cáucaso à Ásia Central, e são marcados por discurso anti-esquerdista e oposição ferrenha ao separatismo curdo. Na década de 70, protagonizaram conflitos violentos contra grupos de esquerda, contribuindo para a instabilidade que levou ao golpe militar de 1980.

Atualmente, mantêm influência política e social. Embora menos atuantes como milícia, organizam marchas nacionalistas e têm presença em setores como educação e torcidas organizadas.

Classificados como terroristas por países como a França, os Lobos Cinzentos são alvo de críticas por ataques a minorias e por retórica xenófoba.

A festa e o amistoso

Diego Ribas emocionado com homenagens do Werder Bremen Imagem: Instagram / Werder Bremen

As estrelas foram sendo anunciadas uma a uma com Diego sendo o último a entrar em campo com seu outro filho, Mateo. O ídolo recebeu um quadro, uma coroa de flores entre outros presentes.

O amistoso entre os amigos de Diego e as lendas do Werder Bremen contou com os seguintes destaques: Cafu, Nani, Farfán, Valdez, Per Mertesacker, Júlio César (goleiro), Julio Baptista, Josué, Naldo, Torsten Frings, entre outros. Boateng foi convidado, mas não compareceu.

A edição limitada com 15 mil unidades da camisa em homenagem a Diego foi vendida em apenas uma semana. Ela remete ao ano de 2006, o primeiro do ex-meia no Werder Bremen.

O Instagram do Werder Bremen postou uma foto de um torcedor com a camisa de Diego do Flamengo, último clube que Ribas defendeu na carreira e onde foi multicampeão.

O ex-meia jogou cada tempo por um time e deixou o dele em ambos. No primeiro tempo, fez o segundo da equipe dos seus amigos, driblando o goleiro e finalizando. Antes, por pouco não fez um golaço de calcanhar encobrindo o goleiro. A bola bateu na trave. Na etapa final, já pelas lendas do Werder, recebeu na direita, ganhou o duelo com o compatriota Yan Couto e bateu forte cruzado. Aos 43, cobrou o pênalti que deu a vitória ao clube.

Diego Ribas ainda tentou repetir seu golaço de 62 metros ao chutar de antes do meio de campo, mas a bola foi para fora. O feito histórico aconteceu contra o Aachen, pela Bundesliga. Quando o jogo acabou, em uma apresentação hightech, um robô gigante reproduziu o tento.

O ex-jogador ainda viu seu filho Davi, de 14 anos, fazer um gol e ter boa atuação: o adolescente joga no sub-14 do Flamengo.

O jogo contou com gols de outros brasileiros: Julio Baptista, o ex-zagueiro Naldo e o ex-atacante Ailton, estes dois últimos que atuaram no Werder Bremen.

Também no fim, um vídeo com grandes craques do futebol mundial levou Diego às lágrimas. Ronaldo, Romário, entre outros foram alguns dos que deram depoimentos.