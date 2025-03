Vítima de doença rara, lutador de MMA amador morre após combate; entenda

O atleta de MMA amador Jake Sendler faleceu no último dia 13 de março, após passar vários dias hospitalizado em luta contra uma condição rara. Dez dias antes de sua morte, o jovem de 21 anos participou de um combate contra Caleb William, no evento "Hex Fight Series". Ao final dos três rounds disputados, o australiano passou mal e foi imediatamente levado ao hospital, onde foi diagnosticado com rabdomiólise.

Sendler foi rapidamente transferido para um hospital em Melbourne, onde foi induzido ao coma, submetido a cirurgias e recebeu transfusões de sangue. Apesar de todos os esforços médicos, o atleta não resistiu à doença, que é caracterizada pela destruição das células musculares esqueléticas, liberando substâncias intracelulares na corrente sanguínea, capazes de danificar os rins e outros órgãos.

De acordo com informações do site 'Daily Mail', Jake perdeu de sete a oito quilos para participar do combate, o que pode ter intensificado o problema renal. Além disso, a mãe do atleta, Sharone, revelou que Jake sentia fortes dores musculares e que sua urina estava mais escura do que o normal nos dias que antecederam a disputa. Contudo, ele não procurou atendimento médico, acreditando que os sintomas eram apenas parte de sua rotina de treinos intensos.

"Jake, por trabalhar tanto, atribuía essas coisas ao fato de estar treinando muito. Ele entrou no ringue e deu tudo de si, como se já estivesse sofrendo. Agora sabemos que seu corpo já havia cedido e seus rins estavam funcionando apenas 40%. E ele lutou os três rounds", declarou Sharone, mãe de Jake.

O Fim de um Sonho

A morte precoce de Jake Sendler interrompeu não só seu sonho de se tornar um lutador profissional de MMA, mas também seu objetivo de se formar e trabalhar como professor de educação física. Além dos treinos, o australiano se dedicava ao término de seu curso. Além da mãe, o atleta deixa sua parceira, Angela, e dois irmãos.