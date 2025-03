Versatilidade pode ser trunfo de Lucas Evangelista para ter espaço com Abel Ferreira no Palmeiras

O Palmeiras contratou sete reforços neste início de temporada e, atualmente, conta com um elenco de 31 jogadores, conforme registrado no site oficial do clube. O último a chegar foi o ex-Red Bull Bragantino Lucas Evangelista, que chega para disputar uma vaga no meio-campo. O atleta de 29 anos só pode jogar pelo Verdão a partir do Campeonato Brasileiro.

Evangelista, atuando como segundo volante, foi um dos destaques do time de Bragança Paulista nos últimos anos. Ele chega ao Verdão para disputar a posição com Richard Ríos e ampliar o leque de opções de Abel Ferreira no setor, que perdeu Zé Rafael e Gabriel Menino, vendidos para Santos e Atlético-MG, de uma vez, neste ano.

Apresentado oficialmente como reforço palmeirense na última sexta-feira, Lucas Evangelista revelou a ansiedade de poder entrar em campo e fez uma análise de como pode ajudar a equipe. Ele ressaltou, principalmente, a possibilidade de atuar em mais de um setor, mas revelou a preferência por atuar como um "camisa 8".

"O futebol é muito improviso. Sempre tive essa leitura. Vou até elogiar o Sasha, que é um cara que em pouco tempo me ajudou muito a ter essa paciência de fazer a leitura. Às vezes fica impaciente porque a bola não chega. Melhorei muito isso. Tem momentos em que tenho que fazer a cobertura, dar liberdade para ele sair. Faço primeiro volante. Hoje teve o treino com o Allan e conversei com ele: 'fica tranquilo, quando você sair, nem olha para trás, eu fico. quando eu sair, você fica'", disse.

"É importante ter essa leitura. Às vezes o atacante baixa e tenho que fazer a cobertura. O importante é sempre preencher os espaços, independente da posição. Não tenho preferência para jogar. Confesso que tenho mais facilidade em jogar como 8, mas sei jogar como primeiro volante. Subi para o profissional porque estava preparado. Fiz lateral-esquerdo, já joguei de zagueiro. O segredo é estar preparado porque quando a oportunidade aparecer tem que aproveitar", seguiu.

Evangelista não vê com maus olhos o elenco recheado, que conta com opções para o meio com nomes como Aníbal Moreno, Emiliano Martínez, Richard Ríos, Figueiredo e Allan.

"Eu olho mais como oportunidade, não só para mim. Falei e repito: sou muito abençoado de estar aqui. Acho que muitos atletas queriam estar aqui no meu lugar. Quem está aqui há mais tempo sente isso também. Cobrança é normal, vai existir sempre até porque o investimento que tem aqui é diferente. Estou bem tranquilo", disse.

O meio-campista vem treinando normalmente com o restante do elenco, que se prepara para o segundo jogo da final do Campeonato Paulista. Por conta do regulamento, Evangelista não pode reforçar o time contra o Corinthians, na próxima quinta-feira. Assim, ele aguarda a primeira rodada do Brasileirão, quando o Verdão duela com o Botafogo, no Allianz Parque, no dia 30 de março, às 16h30 (de Brasília).

"Para ser sincero, conversei pouco com o Abel aqui. Ele está sempre ocupado, trabalhando. Saiu do campo já vai fazer o trabalho dele. É um cara que eu tiro o chapéu, trabalha muito. Nada vence o trabalho. Isso é o que menos me preocupa. Quero ajudar em qualquer posição. Teve uma partida que estava voltando de lesão no Bragantino e joguei de zagueiro contra o Palmeiras até. Essa vaidade e ego tem que deixar de lado. Sou um cara muito solidário e sinto isso do elenco. Independente de onde e quando jogar, minha obrigação é me preparar para quando surgir a oportunidade, eu corresponder e ajudar ao time", finalizou.