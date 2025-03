Temos grande chance de levar um baile da Argentina, opinam comentaristas

A Seleção Brasileira enfrenta a Argentina nesta próxima terça-feira (25) pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, e a equipe de comentaristas do UOL foi unânime em afirmar que a equipe de Dorival Júnior tem uma grande chance de levar um baile dos atuais campeões mundiais, em análise no Fim de Papo deste domingo (23).

Eu temo que sim, vamos perder. Eu temo muito, porque eu vi a Argentina jogar contra o Uruguai. O Uruguai no primeiro tempo até tentou uma pressãozinha, mas depois no segundo tempo, a Argentina botou o Uruguai no bolso. Ganhou de 1 a 0 só, mas poderia ter ganhado de muito mais.

Eu acho que a gente tem grande chance de levar um pau. Eu não me conformo. O Dorival não tem coerência. O Dorival tá muito perdido. O Dorival tá tão perdido que ele tá começando a falar igual o Tite. Outro dia ele deu uma entrevista a respeito do Wesley que eu nunca vi uma coisa tão enrolada. Parecia o Tite falando. Meu Deus do céu, o Dorival tá totalmente perdido. E eu acho que será muito improvável que o Brasil não perca para a Argentina.

Renato Maurício Prado

Milly Lacombe ressaltou a qualidade da seleção da Argentina na última vitória sobre o Uruguai, destacando a grande movimentação em campo de seus jogadores.

Como joga essa Seleção [Brasileira]? Eu vi o jogo da Argentina contra o Uruguai. É um outro tipo de futebol, de entrega, de movimentação. Vocês viram a movimentação do Simeone em campo, do Almada em campo? Eles trocam de posição o tempo inteiro. Extrema esquerda e extrema direita. Eles ficam trocando. Os volantes chegam na área... É um outro jogo. É uma seleção muito difícil essa da Argentina.

Milly Lacombe

Para finalizar, Casagrande foi na mesma linha de seus companheiros, afirmando que a única chance de ter uma boa estratégia é chamando o capitão Nascimento.

Não teve estratégia no último jogo, vai ter agora contra a Argentina? Não teve nenhum jogo estratégico. De onde vai surgir a estratégia? Tem que chamar o capitão Nascimento. Tem que chamar o capitão Nascimento para dar preleção.

Casagrande

