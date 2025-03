Swiatek bate Mertens em Miami e avança às oitavas de um WTA 1000 pela 25ª seguida

Vice-líder do ranking mundial, a polonesa Iga Swiatek alcançou as oitavas de final de um WTA 1000 pela 25ª vez consecutiva ao vencer a belga Elise Mertens, 28ª do mundo, por 2 a 0, parciais de 7/6 (7/2) e 6/1 neste domingo em Miami.

Campeã do torneio em 2023, a polonesa de 23 anos não perde antes das oitavas de final em um torneio que oferece mil pontos no ranking à campeã desde 2021, quando perdeu sua estreia em Cincinnati para Ons Jabeur. Depois de Swiatek, quem mais acumulou participações consecutivas nas oitavas de final em torneios WTA 1000 é a russa Maria Sharapova, que chegou a esta fase 18 vezes entre Indian Wells de 2011 e Roma de 2013.

Assim como havia acontecido na rodada anterior, contra a francesa Caroline Garcia, Swiatek não teve uma partida simples contra Mertens. Ela vencia o primeiro set por 5 a 2, mas viu a adversária se recuperar e levar a disputa para o tie-break. A número 2 do mundo, porém, conseguiu se recompor e dominou o desempate e o segundo set para conseguir a vitória em 1h48. Na próxima rodada, Swiatek enfrenta a ucraniana Elina Svitolina, 22ª do ranking, que passou pela checa Karolina Muchova.

DIMITROV OBTÉM MARCA CENTENÁRIA EM MASTERS 1000

Atual vice-campeão em Miami, o búlgaro Grigor Dimitrov fez uma partida dura para vencer, de virada, o russo Karen Khachanov por 2 a 1, parciais de 6/7(3/7), 6/4 e 7/5. Com o resultado, Dimitrov se tornou o quarto jogador em atividade a registrar 100 vitórias em Masters 1000 disputados em quadra dura, depois do sérvio Novak Djokovic (271 vitórias), do francês Gael Monfils (108) e do suíço Stan Wawrinka (100).

"É ótimo", afirmou o 15º do mundo. "No ano passado, atingi a marca de 100 vitórias em quadra coberta e agora isso. É fantástico cada vez que você atinge essas marcas. Sinto que ainda sou capaz de competir, de fazer o que faço na quadra", afirmou o búlgaro de 33 anos.

Nas oitavas de final do Masters 1000 de Miami, Dimitrov vai enfrentar o vencedor do confronto entre Brandon Nakashima, 32º do mundo, e David Goffin, 55º.