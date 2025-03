Skate: Rayssa domina desde a primeira volta e vence a etapa de Porto Alegre

Bronze nos Jogos de Paris-2024, Rayssa Leal abriu a temporada 2025 com mais um título. A 'Fadinha' dominou desde a primeira volta e conquistou, neste domingo (23), a etapa de Porto Alegre do skate street feminino do STU (Circuito Internacional de Skate).

No complexo Skate Park da Orla do Guaíba, a maranhense fez 81,57 pontos, seguida pela espanhola Daniela Terol (64,37) e pela gaúcha Maria Lúcia (51,24).

Além de Rayssa e de Maria Lúcia, estiveram na final representando o Brasil as skatistas Gabi Mazetto e Kemily Suiara.

O que aconteceu

A disputa de skate street feminino teve momentos emocionantes. Na primeira volta, Maria Lúcia obteve 29,47 pontos, mas cometeu uma falha. Gabi Mazetto fez 35 pontos, errando na última manobra. A japonesa Aoi Uemura teve um desempenho abaixo das expectativas com 43,92, enquanto Kemily Suiara somou 22,30. Daniela Terol se destacou com 64,37 pontos, liderando temporariamente, enquanto Rayssa Leal foi a primeira colocada com 75,79 pontos.

Na segunda volta, Rayssa ampliou sua vantagem com 81,57 pontos, mantendo a liderança. Maria Lúcia melhorou, alcançando 51,24 pontos. Gabi Mazetto ficou com 38,47, e Aoi Uemura registrou 43,58 pontos, corrigindo parcialmente sua performance. Kemily fez 24,42, e Daniela teve 63,04 após um erro no best trick.

Na terceira volta, Rayssa, já com a vitória garantida, tentou uma manobra difícil, falhou, mas acertou na quarta tentativa, quando já não valia mais nada. Maria Lúcia somou 38,46, e Gabi Mazetto obteve 44,26. Aoi Uemura falhou, ficando com 33,76 pontos. Kemily fez 28,16, e Daniela teve 62,91 após falhas.

Rayssa Leal confirmou sua vitória com uma performance consistente ao longo das voltas. Mesmo errando na última tentativa, sua liderança nas voltas anteriores foi suficiente para garantir o título.