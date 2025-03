Intruso, bicampeão, Burro e casa de Zetti: quem sonha com vaga no Paulistão

Do UOL, em São Paulo

Quatro times vivos e apenas duas vagas na elite... As semifinais da Série A2 do Paulistão começam neste domingo e definirão os últimos dois clubes que disputarão a primeira divisão estadual em 2026.

Jogos e formato de disputa

Primavera x Taubaté e Capivariano x Ituano serão os jogos. As equipes à esquerda em cada confronto decidirão em casa.

As semifinais serão disputadas em jogos de ida e volta. Os duelos de ida serão disputados neste domingo. As partidas de volta ocorrerão no sábado (29).

As equipes que levarem a melhor no agregado avançarão à final e se garantirão na elite. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

Os confrontos foram definidos com base na tabela geral da A2. Foram somados os resultados da primeira fase e das quartas de final.

Quem são os candidatos?

Primavera

A equipe de Indaiatuba é a "intrusa" e sonha com acesso inédito à elite do Paulistão. O Fantasma fez a melhor campanha na primeira fase e despachou o Santo André nas quartas de final.

Taubaté

O clube sonha com volta à elite após 41 anos. O Burro da Central, que leva o apelido por ficar localizado em uma das cidades onde passa a Estrada de Ferro Central do Brasil, fez a quarta melhor campanha da primeira fase e eliminou seu maior rival, o São José, nas quartas de final.

Capivariano

O Leão da Sorocabana foi o segundo melhor time da primeira fase e viveu fortes emoções nas quartas de final. Após perder por 1 a 0 para o XV de Piracicaba na ida, fez 2 a 0 no fim do jogo de volta, mas viu o rival diminuir. O time não se abalou e venceu por 5 a 4 nos pênaltis. O Capivariano teve alguns nomes de destaque em sua base, entre eles o goleiro Zetti.

Ituano

Bicampeão paulista, o Galo busca o retorno no ano seguinte a ser rebaixado. O time foi o terceiro melhor da primeira fase e também viveu emoções nas quartas de final: perdeu para a Ferroviário por 2 a 0 na ida, venceu por 3 a 1 na volta -- com gol no fim -- e levou a melhor nos pênaltis.

Detalhes dos jogos

Ida

23/03 - Taubaté x Primavera - 11h

23/03 - Ituano x Capivariano - 18h

Volta

29/03 - Primavera x Taubaté - 15h

29/03 - Capivariano x Ituano - 17h30