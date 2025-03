Santos tem bola aérea como ponto frágil em 2025; veja números

O Santos começou a temporada mostrando certa fragilidade no quesito bola aérea. Até aqui, dos 17 gols sofridos, seis foram de cabeça, o que corresponde a pouco mais de 35%.

Dois surgiram de bola parada, contra Velo Clube e Botafogo-SP, respectivamente. Contra o time de Rio Claro, ela veio a partir de uma cobrança de falta, enquanto contra o time de Ribeirão Preto, o jogador desviou uma cobrança de escanteio.

Os outros quatro, sofridos contra Ponte Preta, Palmeiras, São Bernardo e Corinthians, surgiram a partir de um cruzamento com bola rolando.

Diante da Macaca, do Alviverde e do Tigre, os passes aéreos vieram do lado esquerdo do ataque, o que pode ser um ponto preocupante para Pedro Caixinha. Já contra o Corinthians, na partida pela fase de grupos, Memphis, que soltou para Yuri Alberto, foi encontrado sozinho em um cruzamento vindo do centro do campo.

Por outro lado, vale destacar que, apesar de sofrer com bolas paradas, o Peixe também marca assim. Dos 23 gols em 14 partidas no Paulistão, nove originaram-se de cobranças de falta, escanteios ou pênaltis.