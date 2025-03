Sampaio Basquete vence Sodiê Mesquita e segue invicto na liderança da Liga de Basquete feminino

O Sampaio Basquete manteve a invencibilidade na Liga de Basquete feminino ao derrotar neste domingo a Sodiê Mesquita no ginásio Castelinho, em São Luís, do Maranhão, por 57 a 44, com nova atuação-destaque de Gabi Guimarães.

A pivô foi a cestinha do dia, com 21 pontos, e anotou um duplo-duplo ao apanhar 10 rebotes. Com 25 de eficiência, levou o trófeu de Melhor Jogadora da Partida pela terceira vez em quatro partidas.

"Foi um jogo complicado, com muita pausa e que acabou quebrando nossa sequência de jogo, mas o mais importante foi ter saído com a vitória. Agora, é trabalhar para, na sexta-feira, a gente conseguir vir um pouco mais fortes. Nosso poder ofensivo é muito forte. Nosso time tem atletas individualmente muito boas e a gente está conseguindo jogar coletivamente. A gente sabe que tem muito a melhorar, mas a gente está feliz com o que vem acontecendo e espero que continue assim", disse Guimarães, MVP da última temporada.

São quatro vitórias para o Sampaio Basquete, que mantém o primeiro lugar na classificação. O time de David Pelosini segue com 100% de aproveitamento, a exemplo de Corinthians e SESI Araraquara, mas com uma vitória a mais e saldo de pontos melhor.

O próximo jogo do Sampaio Basquete será no dia 28, às 19h30 (de Brasília), diante do São José. Já o Sodiê Mesquita visita o Cerrado Basquete, às 19h30 desta terça.