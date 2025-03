Rayssa Leal fatura título no skate street da etapa de Porto Alegre do STU

Rayssa Leal deu mais uma demonstração de seu talento no skate street. Medalhista nas últimas duas edições de Jogos Olímpicos, a brasileira comemorou neste domingo o título da etapa de abertura da temporada 2025 do STU, o Circuito Internacional da modalidade.

Na competição realizada em Porto Alegre (RS), Rayssa Leal venceu a final para delírio da torcida brasileira. Sem sofrer sustos com as adversárias, ela conseguiu o primeiro lugar com a nota de 81,57.

A espanhola Daniela Terol conseguiu o segundo lugar da competição, com 64,37. Outra brasileira, a gaúcha Maria Lúcia aproveitou a vantagem de atuar em casa e terminou em terceiro lugar, com 51,24.

Na semifinal, Rayssa Leal já tinha apresentado o melhor desempenho na cidade de Porto Alegre. Dominante, a brasileira liderou a disputa do skate street no sábado, conseguindo 75,55 como nota.