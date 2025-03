Ramón Díaz comanda mais um treino tático, e Corinthians intensifica preparação para enfrentar o Palmeiras

O Corinthians intensificou, na manhã deste domingo, a preparação para o segundo jogo da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras. No CT Dr. Joaquim Grava, o técnico Ramón Díaz comandou mais um treino tático de enfrentamento visando o rival.

O Timão não deve ter grandes problemas para escalar o time para a decisão do Estadual. O treinador corintiano, ainda pode ter o reforço do meia Igor Coronado, que está em processo de transição física depois de sofrer uma lesão no tendão do adutor da perna direita, problema que o tirou dos últimos compromissos do clube.

Autor do gol da vitória no jogo de ida no Allianz Parque, o atacante Yuri Alberto estava com um problema no ombro, mas tem treinado normalmente, assim como o meia Rodrigo Garro, que vinha reclamando de dores no joelho direito, e foi preservado no primeiro clássico.

Antes de irem ao gramado, os atletas, primeiro realizaram uma ativação física na academia. Em seguida, foram para o aquecimento no campo 4, onde Ramón Díaz promoveu um trabalho tático de enfrentamento de olho no duelo diante do Palmeiras, agendado para a próxima quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Com a vitória de 1 a 0 na ida, a equipe do Parque São Jorge só precisa de um empate para quebrar um jejum de seis anos, voltar a conquistar um título e, ainda por cima, evitar o tetra do rival. Uma derrota por um gol leva o embate para a disputa de pênaltis. Já um revés por dois ou mais gols dá o troféu ao Alviverde.