Rafael Macedo conquista bronze em Grande Slam de judô na Geórgia

TEM MEDALHA PRO BRASIL!



Rafael Macedo brilhou no tatame e garantiu o bronze no Grand Slam de Tbilisi! Com uma luta segura e muita técnica, ele mostrou por que é um dos grandes nomes do nosso judô!



Mais um pódio para o #TimeBrasil! Parabéns, Rafael!

#Judô pic.twitter.com/D1AFXthgGk