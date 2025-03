Qual a importância de Abel para torcida do Palmeiras superar do São Paulo?

Em debate sobre o crescimento da torcida do Palmeiras, que ultrapassou a do São Paulo no Brasil, os comentaristas Casagrande e Renato Maurício Prado discordaram sobre a questão de se nomear técnicos, como Abel Ferreira, como ídolo. No Fim de Papo deste domingo (23) no Canal UOL, Casão questionou se o português pode assim ser considerado.

No caso do Palmeiras, o ídolo é o treinador, o ídolo é a presidente? Não. O ídolo é aquele que faz o gol, aquele que defende o pênalti, aquele que cria jogada. Esse fica ídolo pro resto da vida. O Abel vai se tornar provavelmente, ou se já não se tornou, o treinador mais vencedor da história do Palmeiras.

Como o Brandão é um dos maiores treinadores da história do Palmeiras. Mas não são ídolos. Ídolo é o Leivinha, ídolo é o Ademir da Guia, ídolo é o César, ídolo é o Evair, Edmundo. Esses caras são ídolos. É diferente. É diferente a identificação do torcedor. O torcedor gosta da Leila e gosta do Abel. Mas o ídolo dele é quem está dentro do campo com a camisa, disputando o jogo. Dando competitividade ao time, dando peso ao time. Esses caras viram ídolos.

Casagrande

Renato Maurício Prado divergiu de Casagrande, apontando que alguns poucos técnicos conseguem alcançar o status de ídolo em seus clubes.

Aí é que eu vou discordar um pouquinho do meu querido amigo Casão. Eu acho que alguns técnicos são ídolos, sim. Eu acho que o Telê foi ídolo no São Paulo. Eu acho que o Abel, hoje em dia, é ídolo no Palmeiras. Eu não tenho a menor dúvida que o Jorge Jesus é um baita ídolo da torcida do Flamengo. E o Filipe Luis caminha a passos largos para também ser.

Concordo que, de uma maneira geral, a tua tese é perfeita. Ídolo é o cara que tá lá dentro que faz o gol, que defende o pênalti, concordo, mas eu acho que tem alguns treinadores que conseguem transcender isso, como esses casos que eu citei.

Renato Maurício Prado

Casagrande deu razão a RMP, mas disse que ídolo é uma palavra muito forte para nomear os técnicos.

Eu acho que você tem razão. Mas eu acho que é outro nome. Tem que buscar um outro nome pra aqueles treinadores que ficam representativos e têm influência e dão saudade no torcedor.

Porque ídolo, cara, ídolo é aquele cara que você vai pro campo para ver ele jogar. Você não vai no campo pra ver o treinador. Pode ser o Telê, pode ser o Abel, pode ser o Jorge Jesus. Ninguém vai pro campo pra ver o treinador. o Jorge Jesus é o treinador, então vou lá ver. O cara vai lá para ver o jogador.

Casagrande

Mas vai para ver o time do Jorge Jesus. Eu conheço muito o rubro-negro que tem foto do Jorge Jesus no quarto.

Renato Maurício Prado

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

8h30 - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.