Possível retorno de Mauricio amplia opções de Abel para escalar o Palmeiras em final do Paulista

O Palmeiras pode ter um reforço importante para o segundo jogo da final do Campeonato Paulista. O meia Mauricio deu início ao processo de transição física na última semana e corre contra o tempo para estar 100% e poder ficar à disposição do técnico Abel Ferreira contra o Corinthians. O jogo está marcado para acontecer na quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Mauricio vinha sendo destaque do Verdão durante disputa do Estadual antes de se lesionar e virar baixa em momento decisivo da competição. O camisa 18 sofreu uma luxação no ombro direito, no dia 16 de fevereiro, nos minutos iniciais do clássico contra o São Paulo, pela fase de grupos, que terminou empatado sem gols, no Allianz Parque.

Até aquele momento, havia disputado oito jogos, sendo todos como titular. Além disso, marcou, até o momento, cinco gols e deu cinco assistências. Desde a lesão no ombro, que o obrigou a passar por uma cirurgia, Mauricio perdeu cinco jogos do Verdão, incluindo as quartas, semi e primeira final do Paulistão.

Nesse período, a equipe conquistou quatro vitórias (Botafogo-SP, Mirassol, São Bernardo e São Paulo) e sofreu uma derrota (Corinthians). Opção como meia-armador e ponta esquerda, a ausência de Mauricio "sobrecarregou" Raphael Veiga, que atua como 10, e oscilou na primeira final e até foi cobrado pelo técnico Abel Ferreira para "aparecer mais".

Antes da chegada de Mauricio, com quem Raphael Veiga, vez ou outra, revezou a titularidade pelo meio, o camisa 23 demonstrou outros momentos de altos e baixos que se deu também pela sequência ininterrupta de jogos, por faltar uma opção no setor.

Foi com Mauricio em campo que o Palmeiras teve seus melhores jogos em questão de desempenho. Em sua ausência, Estêvão igualou a marca de cinco gols e divide a artilharia com o companheiro. Mauricio tem mais quatro sessões de treino com a delegação palmeirense antes da final. Desde que deu início à transição física, no dia 19 de março, ainda não disputou um treino completo e tem cumprido cronograma sob orientação do Núcleo de Saúde e Performance.

Enquanto Mauricio pode ser opção, o Verdão segue com as ausências de Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Paulinho (cirurgia na perna direita). Por outro lado, o Departamento Médico tenta recuperar o zagueiro Gustavo Gómez (lesão no joelho direito) e o lateral direito Marcos Rocha (lesão na coxa esquerda). Caso a dupla seja ausência, Micael deve seguir como titular na zaga, e Mayke assumir a vaga do camisa 2.