Portugal x Dinamarca: prováveis escalações e onde assistir às quartas da Nations League

Portugal e Dinamarca voltaram a campo pelas quartas de final da Liga das Nações neste domingo. A partida acontece às 16h45 (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

ONDE ASSISTIR



O jogo terá transmissão do Disney+.

Os donos da casa vão a campo com a necessidade de buscar o resultado. Portugal precisa vencer por dois gols de diferença para seguir na competição.

A Dinamarca abriu vantagem no duelo após a vitória pelo placar mínimo em casa. Agora, os visitantes têm a vantagem do empate para se manter com chance de título.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Antonio Silva, Semedo e Nuno Mendes; Vitinha, João Palhinha e Bruno Fernandes; Francisco Conceição, Jota e Cristiano Ronaldo



Técnico: Roberto Martínez

Dinamarca: Schmeichel; Rasmussen, Nelsson, Vestergaard e Kristansen; Eriksen, Hjulmand e Damsgaard; Isaksen, Dolberg e Poulsen.



Técnico: Brian Riemer

ARBITRAGEM



Slavko Vincic-ESL será o árbitro do confronto.