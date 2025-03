Oscar no rival? Meia relata convite de Vitor Pereira em 2022

O meia Oscar, atualmente no São Paulo, revelou que recebeu convite de Vítor Pereira para treinar no Corinthians em 2022, quando o técnico português comandava o Timão.

O que aconteceu

Em entrevista ao programa Bola da Vez, exibido neste sábado (22) pela ESPN Brasil, o jogador são-paulino declarou que Vítor Pereira, ex-treinador do Corinthians, o convidou para atuar no CT Joaquim Grava quando comandava o alvinegro, há três anos. A sugestão, porém, não se concretizou.

Na ocasião, Oscar atuava pelo Shangai Port, na China, e vivia um período de indefinição no clube. O meia, que chegou a ficar seis meses sem entrar em campo, recebeu um aceno do técnico português, que perguntou se ele gostaria de treinar no Corinthians.

Não foi a primeira vez que Vítor Pereira tentou trazer o meia tricolor para o Corinthians. Ao saber do acerto do português com o Timão, Oscar enviou, naquela época, uma mensagem desejando boa sorte e recebeu um convite, deixando a possibilidade no ar.

O Vitor Pereira, eu tive outra experiência na China. Um ajudava o outro. Falo com o Vitor Pereira. Na época ele estava no Corinthians, me mandou mensagem: 'Vem ficar um pouco aqui'. Porque eu fiquei um tempo sem jogar Oscar

Relação de longa data

Oscar e Vítor Pereira trabalharam juntos por três temporadas no Shanghai SIPG, onde o meia desenvolveu uma boa relação com o português. Atualmente, o treinador comanda o Wolverhampton, da Inglaterra.