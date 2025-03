No tie-break, Sesi Bauru supera o Minas e alcança seis vitórias consecutivas na Superliga masculina

Neste sábado, o Sesi Bauru venceu o Minas por 3 sets a 2, com parciais de 25/20, 23/25, 25/23, 24/26 e 20/18, no Ginásio Paulo Skaf, em Bauru, pela penúltima rodada da Superliga masculina de vôlei.

Com o resultado positivo, a equipe do interior paulista chegou a seis triunfos seguidos na competição. O Bauru ocupa a quarta posição, com 45 pontos. Do outro lado, o Minas segue em segundo, com 47 pontos.

O próximo compromisso do Minas é nesta quinta-feira, em casa, contra o Praia Clube, às 21h (de Brasília). O Sesi Bauru jogará no mesmo dia e horário, contra o Vôlei Renata. Ambos os duelos serão válidos pela última rodada da Superliga.

O jogo

Apesar da vitória, o Minas viu o Bauru largar na frente. A equipe do interior paulista conseguiu leve superioridade e fechou o primeiro set por 25 a 20. Mas a equipe mineira se recompôs e fechou o segundo set por 25 a 23.

O Bauru voltou a dificultar a vida do Minas no terceiro set. A equipe fechou em 25/23. Já no quarto set, o time mineiro conseguiu virar na reta final e triunfou por 26/24.

No tie-break, o Minas chegou a abrir cinco pontos de vantagem. Porém, os mandantes conseguiram a virada em um final de jogo emocionante e venceram por 20/18. O líbero Pureza foi eleito o melhor jogador da partida.

Confira outros resultados da Superliga masculina neste sábado:

Vôlei Renata 3 x 1 Neurologia



Joinville 3 x 1 Blumenau